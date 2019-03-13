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الأربعاء 13/مارس/2019 - 12:47 م

حبس طاقم مركب الصيد المتورطين في جلب 6 أطنان حشيش من تركيا بالإسكندرية

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
الإسكندرية - مصطفي فتحي:
dostor.org/2551138

قرر المحامي العام لنيابات غرب الكلية بالإسكندرية، حبس طاقم مركب صيد مكون من 11 شخصًا 15 يومًا على ذمة التحقيقات، بعد اتهامهم بتكوين تشكيل عصابي لجلب المواد المخدة من الخارج، كما أمر بالتحفظ على المضبوطات وهي عبارة عن 6.5 طن من مخدر حشيش، والمركب، وإجراء معاينة للمضبوطات، كما قرر تشكيل فريق من النيابة العامة للانتقال إلى مكان الواقعة لإجراء المعاينة والإطلاع على أوراق والتراخيص والتصريح الخاصة بالمركب، وسرعة إجراء تحريات المباحث حول الواقعة، وضبط باقي المتهمين الهاربين.

وردت معلومات سرية لضباط الإدارة العامة للمخدرات، بقيام تشكيل عصابي بمحاولة ادخال كمية كبيرة من مخدر الحشيش من دولة تركيا على أحد مراكب الصيد.

عقب تقنين الإجراءات وبالتنيسق والاشتراك مع القوات المسلحة "القوات البحرية ومخابرات حرس الحدود" تم إستهداف مركب الصيد أثناء تواجده بالمياه الإقليمية بالبحر الأبيض المتوسط، وتم ضبطه وطاقمه هم حسن.ع.ح، 46 سنة، ريس المركب، ومدحت.أ.م، 18 سنة، صياد، وسعيد.ح.س، 32 سنة، صياد، وعلاء.م.م، 33 سنه، صياد، سبق إتهامة فى قضية مخدرات، كريم.ج.م، 27 سنة، صياد، سبق إتهامة فى قضية مخدرات، علاء.م.أ، 16 سنة، صياد، وسعيد.إ.إ، 43 سنة، ميكانيكى، سبق إتهامة فى قضية "تسلل عبر الحدود" جميعهم مقيمين بمحافظة كفر الشيخ، وسعيد.م.ح، 21 سنة، صياد، وشادى.م.ح، 31 سنة، صياد، وفوزى.م.ف، 23 سنة، صياد، وأسامة.م.ف، 26 سنة، صياد، "جميعهم مقيمين محافظة البحيرة".

وبتفتيش المركب عثر على 260 جوال لمخدر الحشيش يزن كلٍ منهم 25 كيلو جرام بإجمالى 6500 كيلو جرام، فتم إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة للتحقيق.

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