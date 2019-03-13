استعدادات مكثفة بالأهلي استعدادا لمواجهة شبيبة الساورة

ألقى مارتن لاسارتي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، محاضرة فنية قصيرة للاعبي الفريق قبل بداية المران، اليوم، على ملعب التتش بالجزيرة.



ويستعد الأهلي لمواجهة شبيبة الساورة الجزائري يوم السبت المقبل على ملعب برج العرب بالإسكندرية، وذلك ضمن ختام منافسات دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.



وبدأ حمدي فتحي لاعب وسط الفريق، تدريبات الجري حول الملعب على هامش المران، وأدى اللاعب جانبا من التدريبات البدنية، والتأهيل في الملعب قبل أن يخضع لجلسة من التدريبات في الجيم تحت إشراف طارق عبد العزيز أخصائي التأهيل.



ويعاني "فتحي" من الإصابة بمزق في العضلة الخلفية، تعرض لها خلال مباراة الأهلي أمام بتروجت ولم يتمكن من استكمال اللقاء، وأثبتت الفحوصات الطبية غيابه من 4 إلى 6 أسابيع.



ويستعد الأهلي لمواجهة شبيبة الساورة الجزائري يوم السبت المقبل على ستاد الجيش ببرج العرب في إطار مباريات الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.