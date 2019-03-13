الصحة: فحص ١.٩ مليون طالب بالمرحلة الثانوية ضمن "100 مليون صحة"

قال الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، إنه تم الإنتهاء من مسح مليون و٨٧٠ ألف طالب، ضمن مبادرة الرئيس للقضاء على فيروس سى والكشف عن الأمراض غير السارية لطلاب المرحلة الثانوية، تحت شعار "100 مليون صحة"، وذلك منذ انطلاق المبادرة وحتى الآن.



وأكد "مجاهد" أنه من يثبت إصابته بفيروس سى بين طلاب المدارس الثانوية يتم صرف العلاج له بالمجان.



يذكر أن غرفة عمليات المبادرة تتلقى استفسارات المواطنين على الخط الساخن ١٥٣٣٥، وكذلك الموقع الإلكتروني للمبادرة www.stophcv.eg والذي يتضمن مراكز علاج فيروس سي والأمراض غير السارية، وجميع التحاليل والفحوصات متوفرة بمراكز العلاج بالمجان تمامًا.

