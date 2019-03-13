زيدان يقنع إدارة مدريد لدفع هذا الرقم لنجم اليونايتد

يواجه مانشستر يونايتد معركة جديدة في محاولاته للحفاظ على بول بوغبا، من مطامع زين الدين زيدان، المدير الفني الجديد لريال مدريد.





الفرنسي الدولي، على الرغم من انتعاشه تحت قيادة المدرب أولي غونار سولسكاير، لا يزال هدفا صيفيا ذات اولوية في نادي يوفنتوس. ومع ذلك، يبدو ريال مدريد هو أيضا مرشحا لدخول المنافسة مع زين الدين زيدان كمدرب.



