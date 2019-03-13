أهداف رونالدو في اتلتيكو تتسبب في رفع أسهم يوفنتوس

ارتفع سعر سهم نادى يوفنتوس فى البورصة اليوم الأربعاء، عقب نجاح الفريق فى التأهل إلى دور ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، بعد الفوز بثلاية نظيفة مساء أمس الثلاثاء على مضيفه نادى أتلتيكو مدريد الإسباني، فى إياب ثمن نهائي البطولة.





قال موقع "فوتبول إيطاليا"، إن سعر سهم يوفنتوس أرتفع صباح اليوم الأربعاء فى البورصة بأكثر من 20 %، بعد أن وصل إلى 1.58 يورو بزيادة 24 % عن ما أغلق عليه ليلة أمس بقيمة 1.22 يورو.





أضاف التقرير الإيطالى أن سعر سهم يوفنتوس انخفض فى الفترة الماضية، بعد الهزيمة التى تلقاها قبل ثلاثة أسابيع أمام أتلتيكو مدريد فى ذهاب ثمن نهائي دوري الأبطال.

ونجح النجم البرتغالى كريستيانو رونالدو فى تسجيل 3 أهداف "هاتريك"، ليتجاوز الروخى بلانكوس والذى فاز ذهابا 2 – 0، ليقود اليوفى إلى ربع نهائي البطولة، ومن ثم أرتفع سعر أسهم النادى فى البورصة.





وينتظر اليوفى منافسه فى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا بعد غدا الجمعة، إذ ستقام قرعة دور الثمانية من البطولة فى مدينة نيون السويسرية.



