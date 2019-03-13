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رياضة
الأربعاء 13/مارس/2019 - 11:42 ص

أهداف رونالدو في اتلتيكو تتسبب في رفع أسهم يوفنتوس

أهداف رونالدو في اتلتيكو تتسبب في رفع أسهم يوفنتوس

رونالدو
رونالدو
الدستور - رياضة
dostor.org/2551020

ارتفع سعر سهم نادى يوفنتوس فى البورصة اليوم الأربعاء، عقب نجاح الفريق فى التأهل إلى دور ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، بعد الفوز بثلاية نظيفة مساء أمس الثلاثاء على مضيفه نادى أتلتيكو مدريد الإسباني، فى إياب ثمن نهائي البطولة.  

قال موقع "فوتبول إيطاليا"، إن سعر سهم يوفنتوس أرتفع صباح اليوم الأربعاء فى البورصة بأكثر من 20 %، بعد أن وصل إلى 1.58 يورو بزيادة 24 % عن ما أغلق عليه ليلة أمس بقيمة 1.22 يورو.

أضاف التقرير الإيطالى أن سعر سهم يوفنتوس انخفض فى الفترة الماضية، بعد الهزيمة التى تلقاها قبل ثلاثة أسابيع أمام أتلتيكو مدريد فى ذهاب ثمن نهائي دوري الأبطال.
 
ونجح النجم البرتغالى كريستيانو رونالدو فى تسجيل 3 أهداف "هاتريك"، ليتجاوز الروخى بلانكوس والذى فاز ذهابا 2 – 0، ليقود اليوفى إلى ربع نهائي البطولة، ومن ثم أرتفع سعر أسهم النادى فى البورصة.

وينتظر اليوفى منافسه فى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا بعد غدا الجمعة، إذ ستقام قرعة دور الثمانية من البطولة فى مدينة نيون السويسرية.

ويعد رونالدو الهداف التاريخى لدوري أبطال أوروبا برصيد 124 هدفا خلال 160 مباراة خاضها فى البطولة، ورفع عدد أهدافه مع اليوفى إلى 4 أهداف فى البطولة، بعد تسجيله هدف فى مرحلة المجموعات بشباك مانشستر يونايتد الإنجليزي.     

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