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سياسي
الأربعاء 13/مارس/2019 - 11:42 ص

برلماني: الإسلام دين التسامح وبرىء من الإرهاب

النائب أحمد أبو خليل
النائب أحمد أبو خليل
كريمة أبو زيد
dostor.org/2551019

أكد النائب أحمد أبو خليل، عضو مجلس النواب، أهمية دعم الجهود التي تقوم بها الدولة المصرية في الحرب التي تخوضها في مواجهة الإرهاب، والتي قطعت شوطًا كبيرًا في مجابهة مخاطره في ظل النجاحات الكبيرة التي حققتها العملية العسكرية الشاملة "سيناء-2018".

وقال "أبو خليل"- في كلمة له خلال مشاركته في فعاليات مؤتمر اتحاد البرلمانات الإسلامية والمنعقد حاليًا في المغرب، ممثلًا عن مصر- إن حجم التمويل ووسائل الاتصال التي تحصل عليها الجماعات المسلحة، يؤكد أنه لا مفر من بناء منظومة عالمية لمكافحة الإرهاب ومواجهة الداعمين له.

وأضاف "أبو خليل" أنه في الفترة الأخيرة وجدنا الكثير من العمليات الإرهابية في مختلف الدول العربية والإسلامية والغربية، وللأسف غالبًا ما يكون فاعلها حاملًا لإسم وهوية إسلامية، وهذا ليس معناه كما يردده بعض الغربيين، أن الإسلام يدعو إلى إرهاب الأفراد والمجتمعات، ويمكن الرد على هذه الأقويل المغلوطة، أن مرد المسلمين في دينهم هو كتاب الله وسنة رسوله-صل الله عليه وسلم- وفيهما لن نجد آية أو حديثا نبويا يحث المسلمين إلى الإرهاب أو قتل أي نفس، فديننا الإسلامي يدعو إلى الرحمة والهداية للناس جميعًا.

وشدد عضو مجلس النواب، على حق الدولة المصرية ومؤسساتها في اتخاذ التدابير اللازمة والقوة لمواجهة من يحاول أو يعمل على عرقلة مشروعها الوطني والحفاظ على أفرادها ومقدراتها، لافتًا إلى أن محاربة الإرهاب مسئولية مشتركة، وغير قاصرة على الدولة فقط، بل المجتمع بأسره بكل مؤسساته ومقوماته شريك أساسي في جهود دحر الإرهاب.

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