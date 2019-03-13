الرقابة المالية تقر أنشطة جديدة لـ"سي آى كابيتال"

وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية على نشر إفصاح شركة "سي آي كابيتال" القابضة لتعديل مواد بنظامها الأساسي لإضافة نشاطين لغرضها.



وأضافت الهيئة، اليوم، أنها وافقت على نشر إفصاح الشركة لتعديل المادة الثالثة لإضافة نشاط الاستشارات المالية ونشاط ترويج وتغطية الاكتتابات في الأوراق المالية.



وفي وقت سابق، قالت شركة "سي آي كابيتال القابضة" إن الهيئة العامة للرقابة المالية وافقت من حيث المبدأ، على قيام شركة "سي آي للتمويل العقاري" بإجراءات تأسيس الشركة من خلال الهيئة العامة للاستثمار.