فحص مليون و716 ألفا و251 مواطنا في حملة فيروس "سي" بالشرقية

أعلنت مديرية الصحة بالشرقية، أن إجمالي عدد المواطنين الذين تم المسح الطبي لهم خلال حملة "100 مليون صحة" بمحافظة الشرقية، هم مليون و716 ألفا و251 مواطنا، وإجمالي عدد الحالات التي صرفت علاج لفيروس "سي" هو 585 حالة، وإجمالي عدد الحالات التي صرفت أدوية علاج للأمراض غير السارية (ضغط – سكر) 16 ألفا و762 حالة.



وقال الدكتور هشام مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، إن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، يتابع فعاليات الحملة، والتي انطلقت في الأول من مارس الحالي وتستمر لمدة شهرين تنتهي بنهاية أبريل القادم بمشاركة 1365 فرقة طبية منها 682 فرقة ثابتة و683 فرقة متحركة تتكون من طبيب وممرض وفني معمل ومدخل بيانات لاستقبال المواطنين من الجنسين بداية من سن 18 عاما لتسجيل بياناتهم وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة لهم.



وأكد أن المستشفيات ووحدات طب الأسرة والوحدات الصحية تشهد على مدار اليوم والذي يبدأ من الساعة التاسعة صباحا وحتى الساعة التاسعة مساء إقبالا متزايدا من الجنسين للمشاركة في المبادرة الرئاسية، وأن وحدات الرعاية الحرجة والمستشفيات ووحدات طب الأسرة والوحدات الصحية تستقبل المواطنين بمختلف قرى مراكز ومدن المحافظة لإجراء المسح الطبي عليهم، بالإضافة إلى سيارات العيادات المتنقلة التي تجوب أنحاء المحافظة.