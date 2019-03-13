القاهرة : الأربعاء 13 مارس 2019
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
01:56 ص

شهود عيان عن سقوط سيارة شرطة من أعلى كوبرى: "كانت طايرة فى السماء"
01:40 م

استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال بزعم تنفيذه عملية طعن بالضفة الغربية
11:26 ص

تصاعد أدخنة كثيفة من عربة قطار بمحطة سكة حديد ملوي
03:10 ص

الرئاسي الليبي ينفى تعرض موكب "السراج" لإطلاق نار
05:05 ص

أمريكا تضع مئات المهاجرين فى حجر صحى بسبب انتشار الأمراض
02:15 ص

مقتل 19 موظفًا تابعين للأمم المتحدة فى تحطم الطائرة الإثيوبية
08:59 م

حكايات 4 آلاف ضريح وهمى فى أرض مصر
03:41 م

"طلعت": بدء الأعمال الإنشائية لمدينة المعرفة الرقمية خلال شهرين
02:43 م

السيسي: شهداء الوطن قدموا أرواحهم من أجل أن يعيش المواطنون في سلام
01:51 م

أسماء أعضاء مكتب الإرشاد ومجلس شورى الجماعة في "اقتحام الحدود"
01:12 م

نائب وزير المالية: مصر نجحت في 6 مؤشرات وضعها صندوق النقد الدولي
04:41 م

بث مباشر مشاهدة مباراة الاهلي وفيتا كلوب بث مباشر اليوم - يلا شوت مباراة الاهلى اليوم Al Ahly Live Today yalla shoot
محافظات
الأربعاء 13/مارس/2019 - 11:39 ص

فحص مليون و716 ألفا و251 مواطنا في حملة فيروس "سي" بالشرقية

فحص مليون و716 ألفا
سارة الوردانى
dostor.org/2551014

أعلنت مديرية الصحة بالشرقية، أن إجمالي عدد المواطنين الذين تم المسح الطبي لهم خلال حملة "100 مليون صحة" بمحافظة الشرقية، هم مليون و716 ألفا و251 مواطنا، وإجمالي عدد الحالات التي صرفت علاج لفيروس "سي" هو 585 حالة، وإجمالي عدد الحالات التي صرفت أدوية علاج للأمراض غير السارية (ضغط – سكر) 16 ألفا و762 حالة.

وقال الدكتور هشام مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، إن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، يتابع فعاليات الحملة، والتي انطلقت في الأول من مارس الحالي وتستمر لمدة شهرين تنتهي بنهاية أبريل القادم بمشاركة 1365 فرقة طبية منها 682 فرقة ثابتة و683 فرقة متحركة تتكون من طبيب وممرض وفني معمل ومدخل بيانات لاستقبال المواطنين من الجنسين بداية من سن 18 عاما لتسجيل بياناتهم وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة لهم.

وأكد أن المستشفيات ووحدات طب الأسرة والوحدات الصحية تشهد على مدار اليوم والذي يبدأ من الساعة التاسعة صباحا وحتى الساعة التاسعة مساء إقبالا متزايدا من الجنسين للمشاركة في المبادرة الرئاسية، وأن وحدات الرعاية الحرجة والمستشفيات ووحدات طب الأسرة والوحدات الصحية تستقبل المواطنين بمختلف قرى مراكز ومدن المحافظة لإجراء المسح الطبي عليهم، بالإضافة إلى سيارات العيادات المتنقلة التي تجوب أنحاء المحافظة.

اقرأ أيضًا
منذ 6 أيام

حريق بفناء متحف أحمد عرابى بالشرقية

الآن

"لواء الثورة" والحكم على متهم "غرفة عمليات رابعة".. أبرز جلسات اليوم

نشاط السيسي وموافقة النواب على قانون التصالح في مخالفات البناء يتصدران اهتمامات الصحف

الأرصاد: طقس اليوم غير مستقر.. والقاهرة 20 درجة

سقوط طائرة على مبنى سكنى بولاية أوهايو الأمريكية

ads
الأكثر قراءة

بلاغ يطالب بإحالة "علاء الأسواني" للمحاكمة العسكرية

القبض على سيدتين لظهورهما فى فيديوهات عنتيل المحلة الجديد

مدرب الأهلي يهدد ثلاثي الفريق بالاستبعاد النهائى

أسعار ليالى الراقصات فى مصر.. صافيناز تتصدر القائمة بـ30 ألف جنيه

ألبومات الصور

بالصور.. أهالى غمرة يكشفون حقيقة أشباح قصر السكاكينى

قلعة قايتباى تستقبل 200 من أسر شهداء شمال سيناء (صور)

بالصور.. "أوقاف الإسكندرية" تنظم 110 أمسيات دينية

محافظ السويس يوزع شقق سكنية على الحالات الخاصة (صور)

رياضة

جوزيه والخطيب يدعمان الأهلي قبل مباراة شبيبة الساورة بأبطال أفريقيا (صورة)

زيدان يقنع إدارة مدريد لدفع هذا الرقم لنجم اليونايتد

أهداف رونالدو في اتلتيكو تتسبب في رفع أسهم يوفنتوس

نجم الساعة

آمنة نصير: رفض «كبار العلماء» تمثيل المرأة في عضويتها طعن في نتاج الأزهر (حوار)

الأكثر قراءة

بلاغ يطالب بإحالة "علاء الأسواني" للمحاكمة العسكرية

القبض على سيدتين لظهورهما فى فيديوهات عنتيل المحلة الجديد

مدرب الأهلي يهدد ثلاثي الفريق بالاستبعاد النهائى

أسعار ليالى الراقصات فى مصر.. صافيناز تتصدر القائمة بـ30 ألف جنيه

ads
كشكول

"القيادة التعليمية وتحديات العصر التكنولوجي" مؤتمر دولي.. إبريل المقبل

فحص 4 مليون تلميذ ابتدائي في مبادرة الكشف عن الأنيميا والتقزم

عالجي فرط الحركة وتشتت الانتباه عند الطفل بهذه الطرق

"التعليم" تستقبل تظلمات العقود المؤقتة .. غداً

8 مخاطر للمواد الحافظة علي صحة طفلك.. تعرف عليها

الأمصار

إندونيسيا.. زوجة إرهابي تفجر نفسها مع ابنها بعد حصار الشرطة

مواعيد أبرز مباريات اليوم الأربعاء والقنوات الناقلة

منظمة حقوقية تدعو إلى تحديث أساليب الشرطة الفرنسية

الإمارات تعلق على قرار الاتحاد الأوروبي بشأن "التعاون الضريبي"

بعد عودته للنادي الملكي.. زيدان يحسم الجدل حول مصير رونالدو

مرايا الابداع

حبائل قمح

هذا ما سأقوله للنحات

ads
منوعات

اكتشاف مقبرة رهبان وآثار لأنشطة بشرية تعود لـ38 ألف عام بالصين

سرب من الدجاج يقتل "ثعلب" في فرنسا

انهيار جبال جليدية في تشيلي ينذر بخطر الاحتباس الحرارى

مقالات الرأي
د. محمد أحمد داود

​ دور العلوم الإنسانية فى مواجهة الإرهاب بـ"آداب طنطا"

المزيد
الصحة

4 وصفات طبيعية للتخلص من رائحة العرق

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎