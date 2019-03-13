برشلونة يخالف وعوده مع نجم مانشستر يونايتد

يبدو أن النجم التشيلى أليكسيس سانشيز يعيش أخر أيامه مع ناديه الحالى مانشستر يونايتد الإنجليزي، بعد فشله فى التأقلم مع الأجواء داخل قلعة "أولد ترافورد"، منذ وصوله فى يناير 2018 من نادى أرسنال فى صفقة تبادليه مع الأرمينى هنريك مخيتاريان.





وكانت صحيفة "ديلى إكسبريس" الإنجليزية قد أشارت أمس الثلاثاء إلى أن نادى برشلونة قد يكون الوجهة المقبلة للنجم التشيلى أليكسيس سانشيز، والذى يستعد لمغادرة مانشستر يونايتد سواء على سبيل الإعارة أو البيع النهائي.





من جانبها نفت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الكتالونية التقارير الإنجليزية التى تحدثت عن إهتمام برشلونة بالتعاقد مع النجم التشيلى فى الموسم المقبل، مؤكده على أن سانشيز خارج حسابات النادى الكتالونى.





يذكر أن سانشيز لعب ضمن صفوف البارسا فى الفترة بين عامى 2011 حتى 2014، إذ تعاقد برشلونة معه قادما من صفوف أودينيزى الإيطالي مقابل 37 مليون يورو، قبل أن يرحل إلى نادى أرسنال الإنجليزي عام 2014.



