الأحد.. "محبي الأطرش" تكرم اسم الموسيقار محمد عبدالوهاب

تقيم جمعية محبي الموسيقار فريد الأطرش، برئاسة الفنان عادل السيد، حفل تكريم اسم الموسيقار "محمد عبدالوهاب" في ذكرى ميلاده، الأحد المقبل، في السابعة مساءً، بفندق سيفنكس بجوار مجلس الشعب.



ومن المقرر أن يحضر الحفل عفت محمد عبدالوهاب، وكوكبة من الفنانين منهم الفنان قيس عبدالفتاح، والمخرج مصطفى الدمرداش، فتتحدث "عفت" عن علاقة والدها بفريد الأطرش، وكيف كان يتحدث عن فريد بكل حب أمام الجميع، كما يتحدث رئيس الجمعية عن مواقف عديدة وذكريات هامة جمعت بين عبد الوهاب وفريد الأطرش.



ويتضمن برنامج الحفل مشاركة فرقة النهر الخالد، بعزف باقة من المقطوعات الموسيقية بقيادة الفنان تامر فاروق، كما تتغنى كوكبة من مطربي ومطربات الأوبرا، بأشهر أغانى زمن الفن الجميل.