"العسيلي" يحقق حلم إحدى معجباته

في لفتة إنسانية طيبة حرص الفنان محمود العسيلي، على تحقيق حلم إحدى معجباته تدعي"إسراء" حيث وعدها بحضور حفل زفافها، وذلك بعد أن نجحت في الوصول إليه برسالة كتبتها، عبر صفحتها الخاصة على جروب مشهور بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وطلبت منه تلبية رغبتها بحضور حفل زفافها.



وذهب العسيلي، بالفعل لحفل الزفاف كما وعدها بأن يكون أول الحاضرين، وكان ضمن قائمة الحاضرين حيث قدم فقرة غنائية ممتلئة بأجمل الأغاني للعروسين، كما حرص على مشاركتها لحظات الفرحة والبهجة بالتقاط الصور التذكارية مع العروسين وعائلتهم، وذلك دون مقابل مادي.



" وكتبت إسراء،:"أخيرًا هتجوز الإنسان اللى حبيته 6 سنين و3 شهور باركولي عقبالكم يارب ونفسي العسيلي يغني في فرحي أوي بحب العسيلي يا جماعة، بس إحنا ظروفنا على قدنا".



وتمنت أن يصل المنشور للعسيلي، كي يشاركها فرحتها.



الأمر الذي تفاعل معه العديد من رواد "السوشيال ميديا" وشاركوا المنشور بالفعل، حتى وصل إلى العسيلي، الذي استجاب على الفور لرغبتها ووعدها بتحقيق حلمها.



وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، منشوره الذي أعلن فيه عن الذهاب لحفل الزفاف مشيدين برد فعله ومعبرين عن فرحتهم الشديدة.