"الحركة الوطنية" بالسويس يحتفل باليوم العالمي للمرأة

نظم أحمد عادل كمالي، الأمين العام لحزب الحركة الوطنية المصرية بالسويس، بالاشتراك مع المجلس القومي للمرأة بالمحافظة، ندوة «لأني رجل» احتفالا باليوم العالمي للمرأة.



ورحب «كمالي» بالمهندسة فوزية عبدالله أمينة المجلس القومي للمرأة بمحافظة السويس وبالسادة الحضور.



وقالت آمال القزاز، أمينة المرأة بحزب الحركة الوطنية المصرية خلال احتفالية اليوم العالمي للمرأة، إن المساواة في الحقوق بين المرأة والرجل شيء في غاية المنطقية، حيث تتكبد معاناة العمل والتربية وهي العاملة والزوجة والأخت والابنة وهى بمثابة نصف المجتمع ولابد من النظر لها مثلها مثل الرجل.



وأشارت «القزاز» إلى أن دور أمانة المرأة في الحزب لا يقتصر على الخدمة المجتمعية فحسب ولكنها سوف تتنافس على مقاعد المجالس المحلية والشعبية القادمة.



وتحت شعار المرأة المصرية أصل الحكاية ألقت المهندسة فوزية عبدالله ندوة بعنوان "لأنى رجل"، وركزت فيها على أهمية دور الرجل في المشاركة الفعالة مع المرأة لبناء المجتمع، فيما تضمنت الندوة التعريف بدور المجلس القومي للمرأة وبالخدمات المقدمة لها.



وفى ختام الندوة أهدى أحمد عادل كمالي درع الحزب التذكارية للمهندسة فوزية عبد الله.