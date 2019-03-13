تحرير 37 مخالفة بمدينة البياضية في الأقصر

شنت رئاسة مركز ومدينة البياضية حملة مكبرة بمشاركة كل من إدارة التموين والطب البيطري والإدارة الصحية ومكتب الصحة والسلامة المهنية؛ للمرور على المحال التجارية والصناعية بدائرة مركز ومدينة البياضية؛ للوقوف على مطابقة تلك المحلات لكافة الاشتراطات المنظمة لتلك النشاطات.



وقال وكيل أول وزارة اللواء محمد صحصاح رئيس مركز البياضية، إن الحملة أسفرت عن وجود 37 مخالفة، وجار اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، مشيرًا إلى أن تلك الحملة تأتي إعمالًا للقرار الصادر من محافظ الأقصر الذي يحمل رقم 77 لسنة 2018.



