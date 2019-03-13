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الأربعاء 13/مارس/2019 - 11:32 ص

مؤسس المخابرات القطرية: الدوحة تلعب دورًا كبيرًا في دعم الإرهاب

اللواء محمود منصور
اللواء محمود منصور
نيفين أشرف
dostor.org/2551002

قال مؤسس المخابرات القطرية اللواء محمود منصور، إن قطر اعتادت شراء أغلب المنظمات الدولية لحقوق الإنسان بالمال، من أجل إغفال الانتهاكات التي تقوم بها داخل البلاد وخارجها، وهو ما تسبب في عدم وجود إجراءات حقيقية ضدها فعليًا حتى الآن.

وأضاف خلال حواره مع صحيفة "عكاظ" السعودية، أن الدوحة تلعب دورًا كبيرًا في رعاية وتوفير الدعم المادي واللوجستي للجماعات الإرهابية، وهو ما كشفته تقاريرعالمية وأجنبية تشير إلى ضلوع قطر في تمويل الجماعات المتطرفة بالمنطقة.

وطالب "منصور" بضرورة فتح ملف حقوق الإنسان في قطر بطريقة أكثر جدية، لاسيما بعد التراجع الرهيب في الحريات وظاهرة إسقاط الجنسية القطرية، مشددًا على أن القضاء على الإرهاب لن يتم إلا بقطع أذرعه الممتدة في قلب بعض الدول العربية.

وأشار في حديثه للصحيفة السعودية، إلى أن الدوحة تحاول التملص بكافة الطرق من الاتهامات الموجهة إليها، عن طريق شراء سمعتها التي تلطخت بالدماء في العديد من الدول، في الوقت الذي تزعم تأثرها بالمقاطعة العربية المفروضة عليها.

وأكد "منصور" على حقيقة موقف الدول المقاطعة للدوحة بأن التصالح مع قطر لا يمكن أن يتم بأي حال دون توقفها الفوري عن دعم الإرهاب.

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