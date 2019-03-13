"التسويق الإلكتروني لتنمية الأعمال" ورشة عمل بغرفة الإسكندرية

أعلنت شعبة الاقتصاد الرقمي والتكنولوجيا بالإسكندرية بالتعاون مع الشعبة العامة للاقتصاد الرقمى التابعة للاتحاد العام للغرف التجارية، فى تنظيم ورشة عمل بعنوان "التسويق الإلكتروني لتنمية الأعمال" بالغرفة التجارية بالإسكندرية يوم الثلاثاء المقبل 19 مارس.



يأتى ذلك تأكيدا لاستراتيجية الدولة المصرية في الاتجاه نحو المجتمع اللا نقدي وتشجيع التجارة الإلكترونية.



وأكد أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس الغرفة التجارية بالإسكندرية، أن ورشة العمل تأتي في إطار حرص الغرفة علي مواكبة التغييرات التكنولوجية وتعريف منتسبيها من الشركات التجارية والصناعية والخدمية بأهمية توطين التكنولوجيا في أعمالهم لرفع إنتاجياتهم وقدرتهم للوصول لأسواق أكبر داخل وخارج مصر ومضاعفة الصادرات، مما سينعكس إيجابا على زيادة الناتج المحلي وتحسين الميزان التجاري.



من جانبه، أشار المهندس خليل حسن خليل، رئيس الشعبة العامة للاقتصاد الرقمي والتكنولوجيا بالاتحاد العام للغرف التجارية وعضو مجلس إدارة الاتحاد العام، إلى أن ورشة العمل تأتي استكمالا للدور الرائد لغرفة الإسكندرية والشعبة العامة للاقتصاد الرقمي في التوعية بأهمية التحول الرقمي والاتجاه نحو التجارة الإلكترونية المتوقع لها أن تبلغ 2.7 مليار دولار بحلول عام 2020.



وأكد أن المؤتمر يعد خطوة مهمة نحو تعريف مجتمع الأعمال السكندري بأهمية استخدام أدوات التكنولوجيا الحديثة في تطوير منظومة العمل وتسويق المنتج المصري سواء للمستهلك المصري أو للمستهلك الخارجي، وأن الشعبة العامة لديها توجه نحو تكرار هذه التجربة في جميع الغرف التجارية بمختلف محافظات مصر.



وأوضح وليد حكم، رئيس الشعبة النوعية للاقتصاد الرقمي والتكنولوجيا بغرفة الإسكندرية، أن ورشة العمل سيتم فيها إجراء العديد من المناقشات وجلسات العمل حول كيفية الاستفادة من التجارة الإلكترونية لتنمية الأعمال طبقًا لأحدث التوجهات العالمية.



يشارك في ورشة العمل مجموعة من المتخصصين، وتدير الورشة نجلاء عقل استشارى التسويق وعضو مجلس إدارة شعبة الإسكندرية، والتي تم اختيارها في 2018 ضمن قائمة سيدات الأعمال الأكثر تأثيرا من مجلة "فورتيون" الأمريكية.