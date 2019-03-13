ضبط 4625 هاربًا من أحكام بحملة أمنية فى الغربية

شنت مديرية أمن الغربية، اليوم الأربعاء، حملة أمنية مكبرة بنطاق مراكز وأقسام المحافظة لضبط الخارجين على القانون، والهاربين من أحكام، برئاسة العميد وائل الصيرفى، رئيس قسم تنفيذ الأحكام بالمديرية، بالتنسيق مع الأمن العام والأمن المركزى، تحت إشراف اللواء طارق حسونة، مدير الأمن.



أسفرت جهود الحملة عن ضبط 4625 هاربًا من أحكام، منهم 3308 أحكام في غرامات، و1125 حكمًا في جنح الحبس الجزئي، 160 حكمًا فى المستأنف، و22 حكمًا في مخالفات، وضبط 10 متهمين محكوم عليهم فى جناية، وتحصيل 208769 ألف جنيه غرامات، تم إيداع المبلغ خزينة المحكمة، وتولت النيابة التحقيقات.