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الأربعاء 13/مارس/2019 - 11:31 ص

الصحف الإسبانية تتغنى برونالدو وتحذر برشلونة من مواجهة ليون

رونالدو
رونالدو
أ ش أ
dostor.org/2550997

تصدرت ريمونتادا فريق يوفنتوس في دوري أبطال أوروبا، على حساب ضيفه أتلتيكو مدريد، اهتمامات الصحف الإسبانية، اليوم الأربعاء، بعد الفوز الثمين بثلاثية نظيفة، من توقيع البرتغالي كريستيانو رونالدو الذي توجته العناوين "ملكًا للتشامبيونزليج".

وقاد رونالدو انتفاضة السيدة العجوز، في إياب دور ثمن نهائي دوري الأبطال، بعدما وقع على هاتريك جديد في شباك فريق العاصمة الإسبانية، لينهي مشوار الروخي بلانكوس في المسابقة الأوروبية.

وبصورة لـ"الدون" وهو يحتفل عقب تسجيل واحد من أهدافه الثلاثة، التي هزت شباك الأتلتي على ملعب أليانز ستاديوم، مساء الثلاثاء، عنونت صحيفة "ماركا"، "كريستيانو يفرض قوانينه"، مشيرة إلى أن "يوفنتوس كان يحتاج لثلاثة أهداف للتأهل و'CR7' سجل هاتريك".

ووصفت الصحيفة المدريدية، ما حدث أمس، للروخي بلانكوس بأنه "غرق لفريق قدم أداء مخيبا للآمال، وشاهد حلمه في خوض النهائي على واندا متروبوليتانو يتلاشى".

أما صحيفة "موندو ديبورتيفو"، فخصصت الجزء الأكبر من افتتاحيتها لتحفيز برشلونة قبل استضافة ليون الفرنسي، الليلة، على ملعب كامب نو، في إياب دور الـ16، لا سيما وأن مباراة الذهاب انتهت بالتعادل السلبي.

واعتبرت الصحيفة، أن مباراة اليوم، ستكون "بمثابة نهائي"، مشيرة إلى أن البرسا، "يتمسك بالكامب نو لمواجهة خطر ليون والعبور لربع النهائي".

وفي عامود جانبي، تحدثت الصحيفة عن فوز اليوفي، مبرزة أن "كريستيانو مزق حلم أتلتيكو".. وأضافت:" بهدفين من رأسية وواحد من ركلة جزاء، قاد كريستيانو يوفنتوس لقلب نتيجة الذهاب (0-2)، وإقصاء الروخي بلانكوس في ليلة مريرة" على الفريق الإسباني.

بدورها، ركزت صحيفة "سبورت" على مواجهة برشلونة وليون المرتقبة، وافتتحت عددها الصادر، اليوم، بعنوان "اليوم كلنا سنلعب".

وأشارت في عنوان صغير أعلى الصفحة، إلى أن "كريستيانو قضى على الأتلتي" مكتفية بذكر نتيجة المباراة مع صورة للهداف التاريخي لريال مدريد الذي انتقل الصيف الماضي لليوفي.

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