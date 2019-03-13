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الأربعاء 13/مارس/2019 - 11:30 ص

"البحث العلمي": 16 مبتكرا يمثلون مصر في معرض جنيف الدولي

الدكتور محمود صقر
الدكتور محمود صقر
أ ش أ
dostor.org/2550996

أعلن الدكتور محمود صقر، رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، اليوم الأربعاء، نتائج تقييم ابتكارات المتقدمين للحصول على دعم الأكاديمية وتمثيل مصر في فعاليات معرض جنيف الدولي للاختراعات 2019، والذي سيعقد في العاصمة السويسرية جنيف في أبريل المقبل.

وأشار "صقر" في تصريح اليوم، إلى أن اللجان اختارت 16 مبتكرا للمشاركة بـ19 ابتكارا، وذلك من ضمن 176 من المتقدمين على موقع الأكاديمية، موضحا أن الابتكارات تشمل مجالات الهندسة، والاتصالات، والطب، والصيدلة، والكيمياء، والزراعة، والمياه والطاقة.

وأكد أن دعم الدولة للابتكار والمبتكرين غير مسبوق هذه الأيام، وتقوم الخطة التنفيذية لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي طبقا لاستراتيجية مصر للعلوم والتكنولوجيا والابتكار2030 ورؤية مصر للتنمية المستدامة 2030، على إطلاق برامج ومبادرات وآليات جديدة لدعم المبتكرين ومضاعفة الدعم.

واوضح أن الأكاديمية ستدعم المخترعين المصريين للمشاركة في معرض جنيف الدولي للاختراعات 2019 برسوم الاشتراك وتذاكر السفر والإقامة ليصل إجمالي الدعم إلى ما يقرب من 300 ألف جنيه، لافتا إلى أن الأكاديمية تهدف من ذلك إلى فتح نافذة دولية سنوية للمخترعين المصريين للمشاركة والتفاعل في المعرض الدولي الأكبر والأهم للابتكار.

من جانبه.. قال الدكتور عمرو فاروق مساعد رئيس الأكاديمية للتنمية التكنولوجية، إنه تم فتح باب التقدم للمشاركة في المعرض من خلال الموقع الإلكتروني لأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا في يوم 23 يناير الماضي وحتى 14 فبراير الماضي، وتم استقبال 176 متقدما عبر الموقع، وتقسيم الابتكارات المرشحة حسب التخصصات المعلنة.

وأضاف أنه عقب ذلك قام أعضاء لجنة التحكيم -وهم نخبة من الأساتذة المتخصصين في مختلف المجالات- بتقييم المرحلة الأولى للابتكارات ثم استقرت اللجنة على اختيار الأفضل من كل تخصص، ثم تم إجراء مقابلات شخصية مع كافة المرشحين الذين تم تصفيتهم من المرحلة الأولي وقاموا بعروض تقديمية أمام اللجنة.

وتابع أن اللجنة اختارت 10 مبتكرين، إلى جانب الفائزين في محوري الشركات الناشئة ومشروعات التخرج الفائزين بجوائز معرض القاهرة الدولي الخامس للابتكار 2018 وعددهم 6 مبتكرين، وقد تم تقييمهم من قبل خلال المعرض.

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