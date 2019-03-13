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الأربعاء 13/مارس/2019 - 11:30 ص

غدًا.. انطلاق بطولة الجمهورية للناشئين في كرة السرعة

صورة من الحدث
صورة من الحدث
حسام فوزي جبر
dostor.org/2550994

تنطلق بطولة الجمهورية للناشئين لكرة السرعة، غدًا الخميس، على أرض صالة 2 بمجمع الصالات المغطاة بستاد القاهرة الدولي بمدينة نصر، بمشاركة 1950 لاعبًا ولاعبة يمثلون 43 ناديًا وهيئة يتنافسون من أجل الحصول على لقب البطولة، والذي يحمله نادي الرواد بالعاشر من رمضان من العام الماضي، والذي انتزعه من نادي هليوبوليس.

ويعد ناديا هليوبوليس والرواد هما أكبر أندية مصر والعالم في اللعبة وأكثرهم حصدًا للألقاب وتمثيلًا لمصر في المحافل الدولية، إلى جانب منافسة عنيدة من أندية المقاولون العرب والزهور والصيد ومدينة نصر والصفوة ودسوق ونادي زفتى ومركز شباب زفتى، والعديد من الأندية التي تمارس اللعبة المصرية المنشأ والريادة.

وستكون منافسات البطولة على تقام على عدد 38 ميدالية ذهبية ومثلها فضية وبرونزية كالتالي: 8 ميداليات للسوبر سولو، 8 ميداليات للفردي، 6 ميداليات للزوجي، 12 ميدالية لسولو تتابع، و3 ميداليات لسولو الفرق، وميدالية للمينى سبيدبول.

وتستمر البطولة أيام 14، 15، 16 من مارس الجاري وتستكمل أيام 21، 22 من نفس الشهر، وأكد المستشار عمرو حسين رئيس الاتحادات المصري والعربي والأفريقي للعبة، أن بطولة الجمهورية للناشئين هذا العام هي الأكبر على مستوى البطولات الـ34 السابقة، وأن الأعداد المشاركة بها هي أعداد تاريخية، وأكد أن اللعبة تزيد انتشارًا وجذبًا وتحظي باهتمام كبير من جميع المهتمين برياضات ذات النشأة المصرية، وكذلك من وزارة الشباب والرياضة ممثلة في الوزير الدكتور أشرف صبحى الذي يؤكد مرارًا وتكرارًا فخره بكون كرة السرعة منتج مصري خالص كفخره بفخر العرب محمد صلاح المنتج المصري الأبرز حاليًا في الشأن الرياضي.

ودعى "حسين" وسائل الإعلام لحضور نهائيات البطولة يوم الجمعة 22 من مارس القادم والاستمتاع بنهائيات البطولة ومشاهدت أبطال مصر الصاعدين الذين سيتم الاختيار منهم لتمثيل مصر في البطولات القادمة، وكذلك الاستمتاع بمشاهدة بطولة اللاعبين دون 7 سنوات (مينى سبيدبول) التي ستُقام في اليوم الأخير بمشاركة أصغر ممارسين للعبة على مستوى العالم.

وصرح أسامة فكري رئيس لجنة الحكام، بأن البطولة تشهد تواجد أندية تشارك لأول مرة هذا الموسم وكذلك عودة أندية كانت قد توقفت عن ممارسة اللعبة، وهي إضافة كبيرة للعبة خاصة أندية ومناطق الصعيد ومركز شباب دسوق، كذلك عودة مركز شباب زفتى للنشاط خاصة أنه أحد الهيئات المنشأة للإتحاد، في إشارة واضحة لزيادة عدد ممارسي اللعبة وتوسيع قاعدة المشاركة والمنافسة.

ومن جانبه أكد اللاعب الدولي السابق محمد أبو المجد، عضو لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة السرعة، أن الاتحاد طبق نظام التصنيف هذا العام، مع السماح للاعبين غير المصنفين بالاشتراك في اليوم الأول، شرط أن يكونوا مسجلين بالاتحاد من قبل، وأن اللاعبين الخمسة الأوائل ينضمون للمصنفيين للعب في باقي أيام البطولة، والتي تبدأ غدًا وتقام النهائيات يوم الجمعة 22 مارس من مارس الجاري.

وفي السياق ذاته أكد أسطورة كرة السرعة المصرية، نبيل عادل إمام، أن بطولة الناشئين هذا العام ستشهد منافسة كبيرة، وأن تحطيم الأرقام القياسية سيكون أحد أبرز ملامح هذه البطولة، مؤكدًا أن نظام البطولة فى احتساب النقاط هذ العام بدلًا من النظام الأوليمبي سيصب في مصلحة الرواد ثم هليوبوليس ثم المقاولون العرب ثم الزهور.

غدًا.. انطلاق بطولة الجمهورية للناشئين في كرة السرعة
غدًا.. انطلاق بطولة الجمهورية للناشئين في كرة السرعة
غدًا.. انطلاق بطولة الجمهورية للناشئين في كرة السرعة
غدًا.. انطلاق بطولة الجمهورية للناشئين في كرة السرعة
غدًا.. انطلاق بطولة الجمهورية للناشئين في كرة السرعة
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