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الأربعاء 13/مارس/2019 - 11:29 ص

اكتشاف مقبرة رهبان وآثار لأنشطة بشرية تعود لـ38 ألف عام بالصين

اكتشاف مقبرة رهبان
أ ش أ
dostor.org/2550993

أعلن علماء الآثار في مقاطعة خنان وسط الصين اكتشاف مقبرة رهبان يعود تاريخها إلى عهد أسرة جين الإمبراطورية (1115-1234 ميلاديا) في مدينة أنيانغ بالمقاطعة.

وقال رئيس معهد أنيانغ للآثار "كونغ ده مينغ" - في تصريح اليوم - إن المقبرة المكتشفة مصنوعة من الطوب، ويبلغ طولها 9.3متر وعرضها 3.6متر، وبها أربعة رهبان مشهورين، وتضم نقشا يحكي حياة الرهبان ورسوما جدارية تصور مواضيع نادرة.

وأضاف مينغ أن مقابر الرهبان المكتشفة نادرة للغاية، حيث تضم نقوشا على جدرانها، مشيرا إلى أنها تضم أيضا أربع غرف، حيث يوجد في كل غرفة وعاء فخاري يحتوي على رفات الرهبان.

وتابع مينغ أن الرسوم الجدارية محفوظة بشكل جيد، وتقدم معلومات حول الأديان والمعتقدات وزيارة الأطباء والحياة الاجتماعية في عهد أسرة جين الإمبراطورية، ما يجعل هذه المقبرة فريدة من نوعها إضافة إلى قيمتها البحثية.

كما اكتشف علماء الآثار الصينيون آثارا لوجود أنشطة بشرية يعود تاريخها إلى ما قبل 38000 إلى 4000 عام، وذلك في مقاطعة قويتشو جنوب غربي الصين.

وذكر علماء الآثار في معهد قويتشو الصيني للآثار الثقافية والأثرية - في بيان اليوم - أنه تم اكتشاف مقبرتين تضمان عددا كبيرا من شظايا الفخار والحجارة وعظام الحيوانات وأدوات مصنوعة من قرون حيوانات استخدمها البشر القدامى، حيث تشير النتائج إلى أن البشر القدامى، الذين عاشوا في المنطقة مارسوا نشاطات صيد السمك والصيد وجمع الفواكه لكسب العيش.

وأضاف العلماء أن المقبرتين اللتين تم اكتشافهما في الموقع هما أقدم العلامات المعروفة على دفن الموتى في قويتشو، مؤكدين أن الموقع يعد أول دليل على الأنشطة البشرية في وسط مقاطعة قويتشو، وسوف يساعد في تحديد تسلسل تطور ثقافة ما قبل التاريخ في المنطقة، فيما تكتسب أعمال الحفر أهميتها من حيث توفير معلومات لفهم أسلوب حياة البشر القدامى في الهضاب منخفضة الارتفاع والتكيف مع المناخ القاسي.

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