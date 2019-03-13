ضبط مساعد صيدلي يبيع أدوية مجهولة على "فيس بوك" بالجيزة

نجحت أجهزة الأمن في ضبط أحد الأشخاص بالجيزة؛ لقيامه بتسويق أدوية مجهولة المصدر خلال إحدى الصفحات على موقع "فيس بوك".



ورصدت الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات قيام أحد الأشخاص بإدارة صفحة على موقع "فيس بوك"، ونشر مشاركات تتضمن الترويج لبيع وتوصيل الأدوية المستوردة مجهولة المصدر على من يرغب من المواطنين، فقد أسفرت جهود البحث أن وراء ارتكاب الواقعة "عمار ش. ع" مساعد صيدلى، ومقيم بدائرة قسم شرطة أول 6 أكتوبر بالجيزة.



وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الجيزة والجهات المختصة، تم استهداف المتهم وضبطه، وبحوزته الهاتف المحمول المستخدم في ارتكاب الواقعة، وبفحصه تبين وجود آثار ودلائل عبارة عن المشاركات المشار، وباستكمال الفحص تم العثور على 260 عبوة كانيولا "مستحضرات طبية" مجهولة المصدر.



وبفحص الأدوية المضبوطة بمعرفة أحد المفتشين المختصين أفاد بأنها مستلزمات طبية مجهولة المصدر، ومحظور بيعها لكونها غير مسجلة بوزارة الصحة.