جوارديولا يدعم بايرن ميونخ ضد ليفربول

يدعم مدرب مانشستر سيتي بيب جوارديولا بايرن ميونيخ للفوز على ليفربول في مواجهة دوري أبطال أوروبا الليلة.





وتأهلت 3 فرق انكليزية، وهي سيتي وتوتنهام ومانشستر يونايتد الى الدور ربع النهائي، ويمكن لفريق ليفربول الانضمام إليهم بالفوز على بايرن ميونيخ.



