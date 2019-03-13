القاهرة : الأربعاء 13 مارس 2019
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
01:56 ص

شهود عيان عن سقوط سيارة شرطة من أعلى كوبرى: "كانت طايرة فى السماء"
01:40 م

استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال بزعم تنفيذه عملية طعن بالضفة الغربية
11:26 ص

تصاعد أدخنة كثيفة من عربة قطار بمحطة سكة حديد ملوي
03:10 ص

الرئاسي الليبي ينفى تعرض موكب "السراج" لإطلاق نار
05:05 ص

أمريكا تضع مئات المهاجرين فى حجر صحى بسبب انتشار الأمراض
02:15 ص

مقتل 19 موظفًا تابعين للأمم المتحدة فى تحطم الطائرة الإثيوبية
08:59 م

حكايات 4 آلاف ضريح وهمى فى أرض مصر
03:41 م

"طلعت": بدء الأعمال الإنشائية لمدينة المعرفة الرقمية خلال شهرين
02:43 م

السيسي: شهداء الوطن قدموا أرواحهم من أجل أن يعيش المواطنون في سلام
01:51 م

أسماء أعضاء مكتب الإرشاد ومجلس شورى الجماعة في "اقتحام الحدود"
01:12 م

نائب وزير المالية: مصر نجحت في 6 مؤشرات وضعها صندوق النقد الدولي
04:41 م

بث مباشر مشاهدة مباراة الاهلي وفيتا كلوب بث مباشر اليوم - يلا شوت مباراة الاهلى اليوم Al Ahly Live Today yalla shoot
عالم
الأربعاء 13/مارس/2019 - 11:27 ص

"الوزراء اللبناني" يمثل بلاده في مؤتمر بروكسل حول النازحين السوريين

غسان حاصباني
غسان حاصباني
أ ش أ
dostor.org/2550985

قال نائب رئيس الوزراء اللبناني غسان حاصباني، إن الإشكاليات السياسية القائمة حاليا لن تتسبب في إعاقة العمل في مؤتمر (بروكسل 3) الذي يبحث في وضع حلول لأزمة النازحين السوريين، مشيرا إلى أن رئيس الحكومة سعد الحريري سيتولى تمثيل لبنان، إلى جانب وزراء الوفد الذين تلقوا دعوات الحضور من الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة.

وأعرب حاصباني – في حديث له اليوم الأربعاء لإذاعة صوت لبنان – عن اعتقاده بعدم وجود خلاف في شأن التعيينات في المجلس العسكري، مشيرًا إلى أنه لم تتم بلورة كافة أسماء القيادات العسكرية التي ستشغل المناصب الشاغرة حاليا، والتي سيتم رفعها إلى مجلس الوزراء حين التوصل إلى التوافق اللازم، حتى يتم إقرارها.

يشار إلى أن الوفد اللبناني الرسمي المشارك في مؤتمر بروكسل 3 الذي تنطلق أعماله اليوم بمشاركة من 85 دولة ومنظمة دولية، يضم إلى جانب الحريري، وزير التربية أكرم شهيب ووزير الشئون الاجتماعية ريشار قيومجيان، فيما لم يوجه الجانب الأوروبي الداعي لانعقاد المؤتمر الدعوة لوزيري الصحة وشئون النازحين، خلافا لما كان قد جرى خلال مؤتمر بروكسل 2.

وأثار هذا الأمر أزمة في الآونة الأخيرة، حيث أبدى وزير الدولة لشئون النازحين صالح الغريب، امتعاضه من عدم المشاركة كونه الوزير المعني بملف النزوح السوري، في حين أكدت مصادر سياسية أن الدعوة للمشاركة وجهت من الجانب الداعي لانعقاد المؤتمر وأن الحريري لم يستبعد مشاركة أي وزير ضمن الوفد اللبناني الرسمي.

كما فسرت مصادر سياسية عدم مشاركة الوزير الغريب، ووزير الصحة جميل جبق، بأنه يمثل رسالة من المجتمع الدولي تعبر عن عدم القبول بالاستراتيجية التي يدعو إليها الأول بضرورة العودة الفورية للنازحين إلى سوريا من خلال التعاون مع الدولة السورية، حيث يرغب المجتمع الدولي في التريث في إتمام هذا الأمر لحين التأكد من توافر المقومات المعيشية لهذه العودة للنازحين وأنها ستتم بشكل آمن لهم، فيما فُسر استبعاد الوزير جبق نظرا لكونه يمثل (حزب الله) في الحكومة.

اقرأ أيضًا
منذ حوالي 22 ساعة

استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال بزعم تنفيذه عملية طعن بالضفة الغربية

منذ يوم

الرئاسي الليبي ينفى تعرض موكب "السراج" لإطلاق نار

منذ يومين

أمريكا تضع مئات المهاجرين فى حجر صحى بسبب انتشار الأمراض

منذ يومين

مقتل 19 موظفًا تابعين للأمم المتحدة فى تحطم الطائرة الإثيوبية

منذ 6 أيام

جيش الاحتلال يشن قصفًا مدفعيًا ضد نقطة للمقاومة فى غزة

منذ 6 أيام

"حماس" تعلن موافقتها على إجراء انتخابات تشريعية ورئاسية

الآن

نشاط السيسي وموافقة النواب على قانون التصالح في مخالفات البناء يتصدران اهتمامات الصحف

الأرصاد: طقس اليوم غير مستقر.. والقاهرة 20 درجة

سقوط طائرة على مبنى سكنى بولاية أوهايو الأمريكية

موعد مباراة ليفربول وبايرن ميونخ فى دورى أبطال أوروبا

ads
الأكثر قراءة

بلاغ يطالب بإحالة "علاء الأسواني" للمحاكمة العسكرية

القبض على سيدتين لظهورهما فى فيديوهات عنتيل المحلة الجديد

مدرب الأهلي يهدد ثلاثي الفريق بالاستبعاد النهائى

أسعار ليالى الراقصات فى مصر.. صافيناز تتصدر القائمة بـ30 ألف جنيه

ألبومات الصور

بالصور.. أهالى غمرة يكشفون حقيقة أشباح قصر السكاكينى

قلعة قايتباى تستقبل 200 من أسر شهداء شمال سيناء (صور)

بالصور.. "أوقاف الإسكندرية" تنظم 110 أمسيات دينية

محافظ السويس يوزع شقق سكنية على الحالات الخاصة (صور)

رياضة

جوزيه والخطيب يدعمان الأهلي قبل مباراة شبيبة الساورة بأبطال أفريقيا (صورة)

زيدان يقنع إدارة مدريد لدفع هذا الرقم لنجم اليونايتد

أهداف رونالدو في اتلتيكو تتسبب في رفع أسهم يوفنتوس

نجم الساعة

آمنة نصير: رفض «كبار العلماء» تمثيل المرأة في عضويتها طعن في نتاج الأزهر (حوار)

الأكثر قراءة

بلاغ يطالب بإحالة "علاء الأسواني" للمحاكمة العسكرية

القبض على سيدتين لظهورهما فى فيديوهات عنتيل المحلة الجديد

مدرب الأهلي يهدد ثلاثي الفريق بالاستبعاد النهائى

أسعار ليالى الراقصات فى مصر.. صافيناز تتصدر القائمة بـ30 ألف جنيه

ads
كشكول

"القيادة التعليمية وتحديات العصر التكنولوجي" مؤتمر دولي.. إبريل المقبل

فحص 4 مليون تلميذ ابتدائي في مبادرة الكشف عن الأنيميا والتقزم

عالجي فرط الحركة وتشتت الانتباه عند الطفل بهذه الطرق

"التعليم" تستقبل تظلمات العقود المؤقتة .. غداً

8 مخاطر للمواد الحافظة علي صحة طفلك.. تعرف عليها

الأمصار

إندونيسيا.. زوجة إرهابي تفجر نفسها مع ابنها بعد حصار الشرطة

مواعيد أبرز مباريات اليوم الأربعاء والقنوات الناقلة

منظمة حقوقية تدعو إلى تحديث أساليب الشرطة الفرنسية

الإمارات تعلق على قرار الاتحاد الأوروبي بشأن "التعاون الضريبي"

بعد عودته للنادي الملكي.. زيدان يحسم الجدل حول مصير رونالدو

مرايا الابداع

حبائل قمح

هذا ما سأقوله للنحات

ads
منوعات

اكتشاف مقبرة رهبان وآثار لأنشطة بشرية تعود لـ38 ألف عام بالصين

سرب من الدجاج يقتل "ثعلب" في فرنسا

انهيار جبال جليدية في تشيلي ينذر بخطر الاحتباس الحرارى

مقالات الرأي
د. محمد أحمد داود

​ ألمانيا تضع «الناتو» فى مأزق عسكرى بسبب مقاتلاتها

المزيد
الصحة

4 وصفات طبيعية للتخلص من رائحة العرق

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎