"الوزراء اللبناني" يمثل بلاده في مؤتمر بروكسل حول النازحين السوريين

قال نائب رئيس الوزراء اللبناني غسان حاصباني، إن الإشكاليات السياسية القائمة حاليا لن تتسبب في إعاقة العمل في مؤتمر (بروكسل 3) الذي يبحث في وضع حلول لأزمة النازحين السوريين، مشيرا إلى أن رئيس الحكومة سعد الحريري سيتولى تمثيل لبنان، إلى جانب وزراء الوفد الذين تلقوا دعوات الحضور من الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة.



وأعرب حاصباني – في حديث له اليوم الأربعاء لإذاعة صوت لبنان – عن اعتقاده بعدم وجود خلاف في شأن التعيينات في المجلس العسكري، مشيرًا إلى أنه لم تتم بلورة كافة أسماء القيادات العسكرية التي ستشغل المناصب الشاغرة حاليا، والتي سيتم رفعها إلى مجلس الوزراء حين التوصل إلى التوافق اللازم، حتى يتم إقرارها.



يشار إلى أن الوفد اللبناني الرسمي المشارك في مؤتمر بروكسل 3 الذي تنطلق أعماله اليوم بمشاركة من 85 دولة ومنظمة دولية، يضم إلى جانب الحريري، وزير التربية أكرم شهيب ووزير الشئون الاجتماعية ريشار قيومجيان، فيما لم يوجه الجانب الأوروبي الداعي لانعقاد المؤتمر الدعوة لوزيري الصحة وشئون النازحين، خلافا لما كان قد جرى خلال مؤتمر بروكسل 2.



وأثار هذا الأمر أزمة في الآونة الأخيرة، حيث أبدى وزير الدولة لشئون النازحين صالح الغريب، امتعاضه من عدم المشاركة كونه الوزير المعني بملف النزوح السوري، في حين أكدت مصادر سياسية أن الدعوة للمشاركة وجهت من الجانب الداعي لانعقاد المؤتمر وأن الحريري لم يستبعد مشاركة أي وزير ضمن الوفد اللبناني الرسمي.



كما فسرت مصادر سياسية عدم مشاركة الوزير الغريب، ووزير الصحة جميل جبق، بأنه يمثل رسالة من المجتمع الدولي تعبر عن عدم القبول بالاستراتيجية التي يدعو إليها الأول بضرورة العودة الفورية للنازحين إلى سوريا من خلال التعاون مع الدولة السورية، حيث يرغب المجتمع الدولي في التريث في إتمام هذا الأمر لحين التأكد من توافر المقومات المعيشية لهذه العودة للنازحين وأنها ستتم بشكل آمن لهم، فيما فُسر استبعاد الوزير جبق نظرا لكونه يمثل (حزب الله) في الحكومة.