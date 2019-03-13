المصري: 50 بحثًا وشهادة عن "ثورة 1919" بالأعلى للثقافة

قال الدكتور سعيد المصري، الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة، إن المجلس يعد حاليًا للاحتفال بمئوية ثورة 1919، من خلال مؤتمر دولي يحمل عنوان "ثورة 1919 بعد مئة عام"، لمدة 3 أيام.



وأضاف المصري أن الاحتفالية يشارك فيها مجموعة من أساتذة التاريخ وبعض الأدباء، والكتاب والباحثين، بشهادات وأبحاث مختلفة عن ثورة 19.



وأشار إلى أن الاحتفالية تشهد تقديم ما يقرب من 50 بحثًا للكتاب والأدباء والباحثين، من مختلف الدول العربية، حول الثورة، وتأثيرها على كل المستويات في المصر والعالم العربي.



وأوضح أن المؤتمر سيتناول أيضًا ما كتب في الصحف آنذاك عن الثورة، وكيف تم تناولها، لافتًا إلى أنه سيتم افتتاح معرض للكتاب وآخر للكاريكاتير، على هامش الفعاليات ببهو المجلس.

