قوات الاحتلال تعتقل 21 فلسطينيا في الضفة الغربية

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، حملة اعتقالات في محافظات الضفة الغربية فجر اليوم الأربعاء، طالت 21 مواطنا فلسطينيا، وذلك بعد مداهمة منازل ذويهم وتفتيشها؛ فيما أصيب، معلم وعشرات الطلبة بالاختناق بقنابل الغاز، عقب اقتحام قوات الاحتلال مدرسة الخليل.



ففي شمال الضفة، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، 6 شبان من مدينة جنين ومخيمها، و3 فتية وشابا من محافظة قلقيلية، و3 شبان من طولكرم.



وقالت مصادر فلسطينية إن قوات الاحتلال كثفت من تواجدها العسكري في محيط قرى وبلدات جنوب جنين، ونصبت حواجز عسكرية أعاقت حركة المواطنين.



كما اعتقلت قوات الاحتلال 3 مواطنين، بينهم نائب سابق، خلال اقتحامها مدينة رام الله والبيرة وسط الضفة.



وأشارت المصادر ذاتها الى أن مواجهات اندلعت في حي ام الشرايط بين جنود الاحتلال والشبان، دون وقوع اصابات.



وفي القدس، اعتقلت قوات الاحتلال شابا من قرية الجديرة شمال غرب القدس المحتلة.



وفي جنوب الضفة، اعتقلت قوات الاحتلال 5 مواطنين من الخليل وفتشت عدة منازل، كما داهمت قوات الاحتلال عدة أحياء بمدينة الخليل، ونصبت حواجزها العسكرية على مداخل بلدتي سعير وحلحول، وعلى مدخلي مدينة الخليل الشمالي والجنوبي، وأوقفت مركبات المواطنين وفتشتها ودققت في بطاقاتهم الشخصية، ما تسبب بإعاقة مرورهم.



وأصيب معلم فلسطيني وعشرات الطلبة بالاختناق، عقب اقتحام قوات الاحتلال مدرسة الخليل الأساسية في البلدة القديمة بمدينة الخليل، وإطلاق قنابل الغاز السام المسيل للدموع.



وأفاد شهود عيان، بأن قوات الاحتلال داهمت المدرسة أثناء توجه الطلبة والأساتذة للدوام، وأطلقت قنابل الغاز السام داخل أسوارها، ما أسفر عن إصابة المعلم هاني الحدوش وعشرات الطلبة بحالات اختناق، نقلوا على إثرها إلى المستشفى لتلقي العلاج.



كما حاولت قوات الاحتلال بمركباتها العسكرية دهس عدد من الطلبة في محيط المدرسة.



وأشار معلمو المدرسة إلى أن اقتحام قوات الاحتلال للمدرسة عرقل سير العملية التعليمية، وخلق حالة من الرعب في صفوف الطلبة.