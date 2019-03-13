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الأربعاء 13/مارس/2019 - 10:10 ص

التخطيط تعقد ندوة تعريفية برؤية 2030 بالجامعة الألمانية

الدكتورة هويدا بركات
الدكتورة هويدا بركات
أميرة ممدوح
dostor.org/2550868

عقدت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري محاضرة تعريفية حول إستراتيجية التنمية المستدامة، رؤية مصر 2030 بالجامعة الألمانية في مصر وذلك في إطار سلسلة المحاضرات والندوات التعريفية التى تقيمها الوزارة من أجل التعريف برؤية مصر 2030.

وخلال المحاضرة التى القتها الدكتورة هويدا بركات، رئيس وحدة التنمية المستدامة بوزارة التخطيط، تناولت بالحديث رؤية مصر 2030، مشيرة إلي تضافر جهود كل من الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدنى وكذلك الشباب والمرأة والاعتماد علي مبدأ التشاركية فى وضع وتحديث الرؤية من خلال الشراكات متعددة الأطراف التى تعتبر أحد المكونات الهامة لتعبئة جميع أصحاب المصلحة من أجل تحقيق أهداف إستراتيجية التنمية المستدامة.

وأشارت بركات إلي عملية تحديث رؤية مصر 2030 والتى بدأتها الوزارة في يناير 2018 لضمان اتساق الإستراتيجية مع كلا من الأهداف الأممية للتنمية المستدامة وأجندة 2030 وأجندة أفريقيا 2063، وكذلك لمواكبة التغيرات التى طرأت على الاقتصاد المصري بعد تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي الذى بدأته الحكومة فى نوفمبر 2016.

وفي السياق ذاته أوضحت رئيس وحدة التنمية المستدامة بوزارة التخطيط أن مكونات خارطة الطريق لعملية تحديث الرؤية تضم أربعة مكونات هى تحديث وثيقة الإستراتيجية، الاتصال والتوعية، الحوكمة وإعادة هيكلة المؤسسات، وبناء القدرات، مضيفة أنه يتم العمل فى التحديث علي رفع الوعى بأهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 من خلال برامج تدريبية لموظفى الوزارة ولشركاء التنمية، بالإضافة إلي عقد مجموعة من التدريبات وورش العمل تقوم بها وزارة التخطيط لدى الجهات الحكومية.

وفيما يتعلق ببرنامج الحكومة وربطه بالأهداف الأممية، أكدت بركات أن برنامج عمل الحكومة (182019-212022) يتكون من خمسة مستهدفات رئيسية منبسق منها 25 برنامج رئيسي متفرع منهم 159 برنامج فرعي، حيث تتضمن تلك المستهدفات الخمسة كلا من حماية الأمن القومى وسياسة مصر الخارجية، بناء المواطن المصري، التنمية الاقتصادية ورفع كفاءة الأداء الحكومي، النهوض بمستويات التشغيل، وتحسين مستوى معيشة المواطن، مشيرة إلي أن تلك المستهدفات ترتبط جميعها بأهداف التنمية المستدامة الأممية.

كما تناولت بركات، خلال المحاضرة الحديث عن التقرير الطوعى الوطنى 2018، حيث قامت مصر خلال المنتدى السياسي الرفيع المستوى بمدينة نيويورك بتقديم التقرير الطوعي الوطني وما أحرزته من انجازات في خطة التنمية المستدامة لعام 2030، مشيرة إلى أربعة تحديات تتمثل في البيانات.. موضحة أن التقرير الإحصائي الوطني الأول الخاص بأهداف التنمية المستدامة والذي أصدره الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء يلقي الضوء على قضايا توفر البيانات وإمكانية الوصول إليها، ويتمثل التحدى الثانى في التمويل، مؤكدة أن إطلاق القدرات البشرية والقطاع الخاص الخاصة على إحداث التغييرات المطلوبة وتحفيز الابتكار في مجالات التمويل وأنماط الاستهلاك والإنتاج بهدف دعم التنمية المستدامة هما مفتاح تحقيق الأهداف المرجوة.

وتابعت بركات أن التحدى الثالث يتمثل في الحوكمة واتساق الجهود المختلفة وتكاملها لتفادي إهدار الموارد مما يتطلب تبني إطار مبادئ الشفافية والمسئولية، فالحوكمة عنصر أساسي في التغلب على التحديات المتعلقة بالبيانات والتمويل، مضيفة أن التحدى الرابع هو النمو السكانى المتزايد حيث يمثل تزايد حجم السكان ضغطًا كبيرًا على الخدمات الحكومية وعلى الموارد الطبيعية، لذا كان من الضروري عند تحديث رؤية مصر 2030 الانتباه لمشكلة الزيادة السكانية وتضمنيها فى إستراتيجية التنمية المستدامة.

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