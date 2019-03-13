المقدسيون يؤدون صلاة الفجر برحاب الأقصى بعد إعادة فتح أبوابه

أدى عدد كبير من أبناء مدينة القدس المحتلة، صلاة فجر اليوم الأربعاء، برحاب المسجد الأقصى المبارك، بعد إعادة فتح أبوابه.



وأوضح الشيخ عزام الخطيب مدير عام أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى أن أبواب المسجد الأقصى فتحت منذ صلاة الفجر، وكافة موظفي الاوقاف والمصلين تمكنوا من دخوله كالمعتاد، لافتا أنه في منتصف الليل تمكن حراس الوحدة الليلية من الدخول إلى المسجد.



وكانت قوات الاحتلال أغلقت أبواب المسجد الأقصى يوم أمس، وأدى المواطنون صلوات العصر والمغرب والعشاء أمام أبواب المسجد المبارك، خاصة في منطقة باب الأسباط، بعد يوم حافل بالاعتداءات على المصلين والعاملين في الأقصى، ودهم مسجد الصخرة، وإغلاق كافة أبواب الأقصى، واعتقال عدد من المقدسيين.



في السياق ذاته، جددت جماعات الهيكل المتطرفة المنضوية في اطار ما يسمى "اتحاد منظمات المعبد"، دعواتها لأنصارها والمستوطنين، للمشاركة الواسعة في ما سمته "اجتياح" المسجد الأقصى صباح يوم غد الخميس.