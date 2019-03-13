زايد تبحث مع كبرى المستشفيات الخاصة تدريب الفرق الطبية

عقدت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، مساء أمس، اجتماعًا مع عددا من كبرى المستشفيات الخاصة، فى إطار التوأمة والشراكة مع القطاع الخاص لتشغيل مستشفيات منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد، وذلك بالمعهد القومي لتدريب الأطباء بالعباسية.



جاء ذلك بحضور كلًا من الدكتور تامر عصام، نائب وزيرة الصحة لشئون الدواء، والدكتور أحمد السبكي، مساعد الوزيرة لشئون الرقابة والمتابعة، والدكتورة سهير عبدالحميد، رئيس هيئة التأمين الصحى، والدكتور محمد جاد، رئيس هيئة الإسعاف المصرية، والدكتور هشام الشرقاوي، مدير مشروع المستشفيات النموذجية، وعددًا من مديري كبرى المستشفيات الخاصة.



وأوضح الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن وزيرة الصحة أكدت خلال الاجتماع على ضرورة تكامل الدولة مع مؤسسات القطاع الخاص، بما يخدم المنظومة الصحية والمريض المصري، مشيرة الى أن فترة رئاسة مصر للاتحاد الأفريقى، ستشهد مزيدًا من تعزيز سبل التعاون بين مصر والدول الأفريقية الصديقة فى المجال الصحى، موضحةً أن القطاع الخاص هو شريك أساسى مع القطاع الحكومى فى كافة المشروعات الصحية المقرر تدشينها فى القارة الأفريقية.



وأشار إلى أن وزيرة الصحة أشادت بدور القطاع الخاص فى دعمه للمبادرات الرئاسية الجارية مثل قوائم الانتظار، و"100 مليون صحة"، لافتة إلى أن الفترة القادمة ستشهد المزيد من هذا التعاون وذلك خلال فترة تطبيق قانون التأمين الصحى الشامل بمحافظة بورسعيد، من خلال وضع نموذج مشترك مع القطاع الخاص لتشغيل المستشفيات بمنظومة التأمين الجديدة، فضلًا عن تدريب الفرق الطبية العاملة بالمنظومة الجديدة بكبرى المستشفيات الخاصة، موضحة أن الدولة بقطاعيها الحكومى والخاص لابد أن تتحرك لتحقيق هدف واحد هو الارتقاء بالخدمة الصحية المقدمة للمواطن المصري.



وفى نهاية الاجتماع وجهت وزيرة الصحة والسكان، الشكر لمؤسسات المجتمع المدنى والقطاع الخاص، بما يقدمه من إسهامات لتطوير المنظومة الصحية، يؤكد وطنية العاملين فى هذا القطاع الهام.