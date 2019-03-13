ماليزيا تعلق تشغيل طائرة بوينج "737 ماكس"

قررت هيئة الطيران المدني الماليزية تعليق تشغيل طائرة بوينج 737 ماكس 8، من وإلى ماليزيا وتعليق مرورها عبر البلاد على الفور ولحين صدور إشعار آخر، مؤكدة أنه لا يوجد أي تشغيل لهذه الطائرة من أية شركات الطيران الماليزية.



ونقلت وكالة أنباء برناما الماليزية عن الرئيس التنفيذي لهيئة الطيران المدني أحمد نزار ذو الفقار قوله إن الهيئة اتخذت هذه الإجراءات عقب تكرار حادثة تحطم هذا النوع من الطائرة في أقل من 5 أشهر.



وتنضم ماليزيا إلى دول أخرى مثل سنغافورة والصين وإندونيسيا وأستراليا التي علقت تشغيل طائرة بوينج (737 ماكس 8)، بسبب حادثة تحطم الطائرة من الخطوط الجوية الإثيوبية (737 ماكس) في رحلتها إلى نيروبي من أديس أبابا، مما أسفر عن مقتل 157 راكبا وطاقمها يوم الأحد الماضي.



وفي أكتوبر الماضي، أسفر تحطم طائرة بوينج (737 ماكس) من الخطوط الجوية الإندونيسية عن مقتل 189 شخصا كانوا على متنها.