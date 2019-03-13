موسكوفيتشي: بريطانيا فقدت "الفرصة الأخيرة" للتوصل إلى اتفاق بشأن البريكست

قال المفوض الاقتصادي للاتحاد الأوروبي بيير موسكوفيتشي اليوم الأربعاء إن البرلمان البريطاني فقد "الفرصة الأخيرة" للتوصل إلى اتفاق بشأن خروج بريطانيا من الإتحاد الأوروبي.



وأضاف موسكوفيتشي - في تصريح نقلته شبكة "يورونيوز" الأوروبية - "لقد بذلنا كل ما في وسعنا، ويتعين على الإتحاد الأوروبي والدول الأعضاء الآن الإسراع في الإعداد للبريكست".



وكان نواب البرلمان البريطاني قد صوتوا أمس الثلاثاء ضد خطة رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي الخاصة بالخروج من الاتحاد الأوروبي (بريكست) بواقع 391 صوتا مقابل 242 صوتوا لصالحها.