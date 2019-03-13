صحف فرنسا تصف رونالدو بـ "الظاهرة".. وتلقى الضوء على لقاء برشلونة وليون

سارت الصحف الفرنسية، الصادرة اليوم الأربعاء، في اتجاهين بارزين، أولهما يتعلق بالمواجهة المرتقبة بين أولمبيك ليون وبرشلونة، في إياب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا، والثاني يتغنى بتأهل يوفنتوس الاستثنائي لدور الثمانية بثلاثية سجلها كريستيانو رونالدو في شباك أتلتيكو مدريد.



وكتبت مجلة "فرانس فوتبول" عبر موقعها الإلكتروني، "رونالدو واليوفي يطيحان بأتلتيكو مدريد"، بينما وصفت صحيفة "ليكيب"، كريستيانو رونالدو بـ"الظاهرة"، وتصدر الغلاف صورة نبيل فقير، قائد أولمبيك ليون، بعنوان "من هنا تمر الأساطير"، في حين عنونت صحيفة "20 دقيقة" صفحتها بـ "ليون يراهن على حارس مرماه أنطوني لوبيز".



وتساءلت صحيفة "بروفانس": "هل يغير رودي جارسيا مدرب مارسيليا، التوليفة الأساسية خلال مواجهة بي إس جي؟".



في سياق آخر، كتبت صحيفة "لو باريزيان": "عودة طبيعية لبي إس جي بالفوز على ديجون 4-0 في الدوري".