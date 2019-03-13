القاهرة : الأربعاء 13 مارس 2019
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
01:56 ص

شهود عيان عن سقوط سيارة شرطة من أعلى كوبرى: "كانت طايرة فى السماء"
01:40 م

استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال بزعم تنفيذه عملية طعن بالضفة الغربية
11:26 ص

تصاعد أدخنة كثيفة من عربة قطار بمحطة سكة حديد ملوي
03:10 ص

الرئاسي الليبي ينفى تعرض موكب "السراج" لإطلاق نار
05:05 ص

أمريكا تضع مئات المهاجرين فى حجر صحى بسبب انتشار الأمراض
02:15 ص

مقتل 19 موظفًا تابعين للأمم المتحدة فى تحطم الطائرة الإثيوبية
08:59 م

حكايات 4 آلاف ضريح وهمى فى أرض مصر
03:41 م

"طلعت": بدء الأعمال الإنشائية لمدينة المعرفة الرقمية خلال شهرين
02:43 م

السيسي: شهداء الوطن قدموا أرواحهم من أجل أن يعيش المواطنون في سلام
01:51 م

أسماء أعضاء مكتب الإرشاد ومجلس شورى الجماعة في "اقتحام الحدود"
01:12 م

نائب وزير المالية: مصر نجحت في 6 مؤشرات وضعها صندوق النقد الدولي
04:41 م

بث مباشر مشاهدة مباراة الاهلي وفيتا كلوب بث مباشر اليوم - يلا شوت مباراة الاهلى اليوم Al Ahly Live Today yalla shoot
مصر
الأربعاء 13/مارس/2019 - 09:52 ص

المشاط: السياحة من أهم القطاعات الحيوية والمحرك للاقتصاد المصري

الدكتورة رانيا المشاط
الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة
أ ش أ
dostor.org/2550848

أكدت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة أن قطاع السياحة يعتبر من أهم القطاعات الحيوية والمحرك للاقتصاد المصري نحو مستقبل أكثر ازدهارًا، حيث تعد السياحة من أهم الصادرات الخدمية للاقتصاد المصرى، مشيرة إلى أن 70 % من صادرات العالم خدمية منها 30% صادرات سياحية.

جاء ذلك في كلمة ألقتها المشاط - في إحدى الجلسات التي تنظمها شركة "بروكتر وجامبل- مصر" التي تعد من أكبر المستثمرين في قطاع الصناعات الكيماوية، على هامش فعاليات أسبوع "التنوع والاندماج" الذى تنظمه الشركة في مصر والذي يتزامن مع يوم المرأة العالمي -.

وأشارت الوزيرة إلى أن أولوياتها خلال الفترة الماضية كانت جمع الأطراف والجهات ذات الصلة بقطاع السياحة من حكومة وبرلمان وقطاع خاص والمواطنين حول خطة ورؤية واضحة لتطوير القطاع.

وأضافت أن رؤية الوزارة تهدف الي تحقيق الأهداف الـ 17 للتنمية المستدامة التي وضعتها الأمم المتحدة وربطها بصناعة السياحة والتي يمكنها أن تساهم بصورة مباشرة وغير مباشرة فى تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة بتوفير فرص وبيئة ملائمة للعمل لها بالقطاع.

كما أشارت إلى أن هدفها منذ توليها حقيبة وزارة السياحة هو تغيير الصورة النمطية للسياحة في مصر لرفع المكانة التنافسية لمصر بين دول العالم من خلال تحديث آليات صناعة السياحة مواكبة للتغيرات العالمية في هذا المجال.

وأوضحت أن أى اصلاح هيكلي يتضمن العديد من المحاور منها ما يتعلق بالإصلاحات التشريعية، إلى جانب كل ما يتعلق بالـ SOFT WARE وهذا يتمثل في الاهتمام بالعنصر البشري ورفع كفاءة العاملين بالقطاع وجزء أخر يتعلق بالـ HARD WARE والذي يتعلق برفع كفاءة المنشآت السياحية والفندقية بما تتناسب مع المعايير الدولية ومنها تحديث منظومة معايير تصنيف الفنادق المصرية والتي لم تُحدَّث منذ عام 2006.

وأشارت الدكتورة رانيا المشاط الى أن الوزارة تضع التدريب والاستثمار في العنصر البشري في أولوياتها، لافتة الى اهتمام الوزارة بتدريب ومشاركة المرأة بشكل أكبر فى قطاع السياحة.

وحول التقارير الى تنشرها وسائل الإعلام الدولية عن مصر؛ أوضحت الوزيرة أن هناك العديد من التقارير الإيجابية تم نشرها دوليا عن اختيار مصر من أفضل المقاصد السياحية لقضاء الإجازات فيها خلال عام 2019.

وحول آليات الترويج السياحى لمصر ؛ أشارت إلى أن تحديث هذه الآليات يعد أحد المحاور الرئيسية لمحور الترويج والتنشيط في برنامج الإصلاح الهيكلى، لافتة إلى العناصر الرئيسية التي تتضمنها الحملة الترويجية لمصر وهى الترويج للمتحف المصرى الكبير GEM2020 المقرر افتتاحه العام المقبل، والترويج لكل مدينة سياحية على حده Branding by Destination وابراز المقومات سياحية لكل منها مثل سيوة والغردقة ومرسى علم وشرم الشيخ، والمفهوم الجديد للحملة الترويجية "People to People "P2P التي تدعو من خلالها الوزارة العالم للتعرف على النماذج المصرية الناجحة والمبدعة في الفن والرياضة وغيرها من المجالات.

وقالت وزيرة السياحة إنه يتم العمل على خلق وعى مجتمعى حول أهمية صناعة السياحة؛ مشددة على أهمية نشر الثقافة السياحية لدى الأجيال الجديدة بأهمية هذه الصناعة.

وأشارت إلى اهتمام الوزارة بتوعية طلاب المدارس والجامعات وإلمامهم بمدى الدور الحيوى الذى يلعبه النشاط السياحى المصرى والعمل على تعزيز مقوماته في مصر. موضحة أن هناك تعاونا مع وزارة التربية والتعليم لتطبيق أخلاقيات السياحة لغرس تلك القيم في طلبة المدارس من خلال تنظيم مسابقات فنية متنوعة يكتسبون من خلالها مهارات وفنون التعامل مع السائحين.

اقرأ أيضًا
منذ 3 أيام

السيسي: شهداء الوطن قدموا أرواحهم من أجل أن يعيش المواطنون في سلام

منذ اسبوع

الحكومة تكشف حقيقة صرف دعم نقدي للحوامل والمرضعات لمدة عامين

منذ أقل من شهر

تفاصيل خطة «النقل» لتطوير منظومة السكك الحديدية بتكلفة 160 مليار جنيه

منذ أقل من شهر

التحقيقات الأولية تكشف خطأ السائق في حادث "محطة مصر"

منذ أقل من شهر

الرئيس السيسي يستقبل نظيره التونسي

منذ أقل من شهر

السيسي يستقبل رئيس المجلس الأوروبي على هامش القمة العربية الأوروبية

الآن

أسعار الذهب اليوم الأربعاء 13/ 3/ 2019

البنتاجون يطلب مليارى دولار لتطوير أسلحة أسرع من الصوت

القنوات الناقلة لمباراة ليفربول وبايرن ميونخ فى دورى أبطال أوروبا

امرأة تقطع يدها بمنشار للحصول على 400 ألف يورو

ads
الأكثر قراءة

القبض على سيدتين لظهورهما فى فيديوهات عنتيل المحلة الجديد

مدرب الأهلي يهدد ثلاثي الفريق بالاستبعاد النهائى

أسعار الذهب اليوم الأربعاء 13/ 3/ 2019

أسعار ليالى الراقصات فى مصر.. صافيناز تتصدر القائمة بـ30 ألف جنيه

ألبومات الصور

بالصور.. أهالى غمرة يكشفون حقيقة أشباح قصر السكاكينى

قلعة قايتباى تستقبل 200 من أسر شهداء شمال سيناء (صور)

بالصور.. "أوقاف الإسكندرية" تنظم 110 أمسيات دينية

محافظ السويس يوزع شقق سكنية على الحالات الخاصة (صور)

رياضة

صحف فرنسا تصف رونالدو بـ "الظاهرة".. وتلقى الضوء على لقاء برشلونة وليون

موعد مباراة ليفربول وبايرن ميونخ فى دورى أبطال أوروبا

بث مباشر ماتش ليفربول وبايرن ميونيخ فى دوري الأبطال

نجم الساعة

آمنة نصير: رفض «كبار العلماء» تمثيل المرأة في عضويتها طعن في نتاج الأزهر (حوار)

الأكثر قراءة

القبض على سيدتين لظهورهما فى فيديوهات عنتيل المحلة الجديد

مدرب الأهلي يهدد ثلاثي الفريق بالاستبعاد النهائى

أسعار الذهب اليوم الأربعاء 13/ 3/ 2019

أسعار ليالى الراقصات فى مصر.. صافيناز تتصدر القائمة بـ30 ألف جنيه

ads
كشكول

«الرصد البصري للأقمار الصناعية» ورشة بالمعهد القومى للبحوث الفلكية

7 خطوات لحماية طفلك من التطرف .. تعرف عليها

اليوم.. جامعة القاهرة تحتفل بمئوية ثورة 1919

"المتقدمة لتكنوجيا المعلومات" الأفضل بين مدارس التعليم الفني بالإسماعيلية

انطلاق فعاليات اليوم الثاني من مؤتمر" التوجيه المهني بنظم التعليم"

الأمصار

بعد عودته للنادي الملكي.. زيدان يحسم الجدل حول مصير رونالدو

مجلس العموم البريطاني يرفض اتفاق بريكست المعدل

بعد إعلانه الجولان إسرائيلية.. سوريا تدين تصريحات جراهام

السفارة الأمريكية تثمن جهود مصر في الحفاظ على موادرها المائية

سهم بوينج يهوي لأدنى مستوى منذ هجمات سبتمبر

مرايا الابداع

حبائل قمح

هذا ما سأقوله للنحات

ads
منوعات

امرأة تقطع يدها بمنشار للحصول على 400 ألف يورو

امرأة هندية تلقى مصرعها بعد اعتمادها على "الولادة الذاتية"

اكشتاف نوع جديد من الحيتان القاتلة

مقالات الرأي
د. محمد أحمد داود

​ التفاصيل الكاملة لحادث دهس مواطن مصري بالسعودية

دعاء خليفة

​ لا تقتلوا الحلم

المزيد
الصحة

مواقع لإجراء اختبار انبعاثات السيارات فى إندونيسيا

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎