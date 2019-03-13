البحرين ترد على اتهامات قطر بغزو الدوحة

علق وزير الخارجية البحريني خالد بن أحمد آل خليفة، على تصريحات النائب الثاني لرئيس الوزراء القطري، عبد الله بن حمد العطية، التي زعم فيها أن دول الرباعي العربي اتخذوا قرار المقاطعة بهدف غزو الدوحة.



وقال "آل خليفة" في تغريدة على صفحته الرسمية بموقع التدوينات الصغيرة "تويتر": "عبدالله بن حمد العطية يتعالج في لندن الله يشافيه ويعافيه، الظاهر اعطوه الدواء الخاطئ اللي عفس مخه وخربط أفكاره، شطحاته ومفرداته وصلت به الى آفاق غير مطروقة، "ما أقول الا الله يعينه".



وصرح "العطية" في حواره مع صحيفة "لوسيل" القطرية بأن دول المقاطعة أرادت غزو قطر واحتلالها للحصول على مصدر الغاز الطبيعي، والطاقة.



يأتي ذلك في ظل استمرار الأزمة القطرية التي تقترب من عامها الثاني بعد أن أعلنت دول الرباعي العربي لمكافحة الإرهاب "السعودية، الإمارات، البحرين، ومصر" في الخامس من يوينو 2017، قطع العلاقات الدبلوماسية مع الدوحة بسبب تعاونها مع إيران، ودعمها للإرهاب، وهو ما تتنصل منه قطر حتى الآن، فيما آثرت الكويت ممارسة دور الوسيط العربي لإنهاء الخلاف.



وحددت دول الرباعي العربي 13 شرطًا لإنهاء المقاطعة العربية وبحث عودة العلاقات مع الدوحة من جديد، وفي مقدمتها التوقف عن دعم الإرهاب وتمويل التنظيمات المتطرفة، إغلاق قناة الجزيرة القطرية، وخفض مستوى التعاون مع إيران، فيما جددت قطر دعوتها للحوار غير المشروط لإنهاء الأزمة.