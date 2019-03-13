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الأربعاء 13/مارس/2019 - 09:47 ص

قبول طلبات 194 فرصة عمل بالقليوبية برواتب تصل لـ 2500 جنيه

وزير القوى العاملة،
وزير القوى العاملة، محمد سعفان
دعاء جابر
dostor.org/2550845

تبدأ مديرية القوى العاملة بالقليوبية، اليوم الأربعاء، قبول طلبات راغبى العمل على 194 فرصة عمل للذكور والإناث بـ 5 منشآت، بأجر يتراوح من 1200 إلى 2500 جنيه.

وأعلن وزير القوى العاملة، محمد سعفان، أن المديرية وفرت هذه الفرص فى إطار الإسهام فى الحد من مشكلة البطالة، موضحا أن الفرص تتمثل فى 12 فرصة بشركة أيجي قطن لتصنيع الملابس، و83 فرصة بـ "المتحدون لصناعة الملابس"، 27 بـ "الثلاثية تكس"، و60 بـ "المؤسسة الوطنية المصرية للتنمية، و12 بـ"مخبر الرفاعي".

وقال "سعفان": إن المهن المطلوبة: عمال تشطيب، وأوفر، وتعبئة، ومساعد قص، ومحاسب، وعمال سنجر، واورلية، وفرش القص، وعمال خدمات، ومكواة، وعمالة مساعدة، ومسئول علاقات خارجية، وبائع، واستيوارد، وعمال أسانسير، وهناك مهن لا يشترط مؤهل، وأخري دبلوم صنايع وتجارة ومؤهل متوسط وعالي.

من جانبه أشار فتحى دسوقى مدير مديرية القوى العاملة بالقليوبية إلى أن المهن المطلوبة يتم التأمين عليها اجتماعيا، منوها إلى أنه يتم متابعة التعيين مع المنشآت طبقا لتعليمات وزير القوي العاملة أولا بأول وعرض استمارة (1) تأمينات عليه شهريا بفرص العمل التي تم تعينها.

وقال إن الطلبات تقدم من اليوم الأربعاء وحتى استيفاء العدد المطلوب، وذلك من الساعة التاسعة صباحا وحتى الثانية بعد الظهر، ماعدا الجمعة والسبت، إلى إدارة بحوث العمالة بمديرية القوى العاملة بالقليوبية " بنها - كورنيش النيل - الفلل - بجوار ديوان عام المحافظة، أو مكاتب التشغيل التابعة لمحل سكن الراغبين في العمل تسهيلا عليهم.

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