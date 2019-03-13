القوات المسلحة تقيم مهرجانا رياضيا احتفالا بيوم الشهيد والمحارب القديم

نظمت جمعية المحاربين القدماء وضحايا الحرب مهرجانًا رياضيًا على ملاعب جهاز الرياضة العسكرى بحضور عدد من قادة وأفراد القوات المسلحة، وذلك احتفالا بذكرى يوم الشهيد والمحارب القديم.



تضمنت فعاليات المهرجان إقامة دورى كرة السلة بالكراسى المتحركة، والعديد من المباريات الرياضية فى كرة اليد ورفع الأثقال وتنس الطاولة بين فرق الجمعية على كأس القائد العام وزير الدفاع والإنتاج الحربى، واتسمت المنافسات في جميع اللعبات بالروح الرياضية العالية.

كما شاركت الموسيقات العسكرية خلال المهرجان بتقديم عدد من العروض والمقطوعات الموسيقية الوطنية والتراثية.



وألقى مدير جمعية المحاربين القدماء كلمة أشار فيها إلى حرص القيادة العامة للقوات المسلحة وتقديرها المطلق لتضحيات وبطولات أبنائها المخلصين من أسر الشهداء والمحاربين القدماء ومصابى العمليات الحربيه، مشيرًا إلى الاستمرار الدائم فى تطوير الخدمات والأنشطة المختلفة التى تقدمها الجمعية لأعضائها من مقاتلى القوات المسلحة وأسرهم فى كافة النواحى الاجتماعية والثقافية والترفيهية عرفانًا بجميلهم ودفاعهم عن الوطن لبناء مستقبل أفضل يحمل لمصر كل الخير والتقدم.



وفى نهاية المهرجان تم تكريم عدد من أبطال الجمعية الذين حصلوا على الميداليات والمراكز المتقدمة فى العديد من البطولات.

