القاهرة : الأربعاء 13 مارس 2019
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
01:56 ص

شهود عيان عن سقوط سيارة شرطة من أعلى كوبرى: "كانت طايرة فى السماء"
01:40 م

استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال بزعم تنفيذه عملية طعن بالضفة الغربية
11:26 ص

تصاعد أدخنة كثيفة من عربة قطار بمحطة سكة حديد ملوي
03:10 ص

الرئاسي الليبي ينفى تعرض موكب "السراج" لإطلاق نار
05:05 ص

أمريكا تضع مئات المهاجرين فى حجر صحى بسبب انتشار الأمراض
02:15 ص

مقتل 19 موظفًا تابعين للأمم المتحدة فى تحطم الطائرة الإثيوبية
08:59 م

حكايات 4 آلاف ضريح وهمى فى أرض مصر
03:41 م

"طلعت": بدء الأعمال الإنشائية لمدينة المعرفة الرقمية خلال شهرين
02:43 م

السيسي: شهداء الوطن قدموا أرواحهم من أجل أن يعيش المواطنون في سلام
01:51 م

أسماء أعضاء مكتب الإرشاد ومجلس شورى الجماعة في "اقتحام الحدود"
01:12 م

نائب وزير المالية: مصر نجحت في 6 مؤشرات وضعها صندوق النقد الدولي
04:41 م

بث مباشر مشاهدة مباراة الاهلي وفيتا كلوب بث مباشر اليوم - يلا شوت مباراة الاهلى اليوم Al Ahly Live Today yalla shoot
حوادث
الأربعاء 13/مارس/2019 - 09:40 ص

مدير المرور يتفقد الطرق الرابطة بين المحافظات

اللواء عصام شادي
اللواء عصام شادي مدير الإدارة العامة للمرور
dostor.org/2550838

تفقد اللواء عصام شادي مدير الإدارة العامة للمرور، حركة السير بالطرق السريعة والصحراوية والرابطة بين المحافظات، للاطمئنان على حالة السير.

وتابع حركة السير على الطرق البعيدة من خلال كاميرات المراقبة، وأمر برفع الاستعدادات، خاصة على الطرق السريعة، تحسبا لوجود شبورة بالجو، ونبه على الدفع بسيارات الإغاثة والدفع الرباعي لرفع أي معوقات من الطريق.

وشدد على تكثيف التمركزات الأمنية وعمل الكمائن الثابتة والمتحركة، وكذلك حملات الرادار كما شدد على عمل حملات الكشف عن متعاطي المواد المخدرة أثناء القيادة، ورفع السيارات المتروكة في الشوارع خشية استخدامها في أعمال عدائية تحقيقا للانضباط الأمني.

اقرأ أيضًا
منذ حوالي 9 ساعات

شهود عيان عن سقوط سيارة شرطة من أعلى كوبرى: "كانت طايرة فى السماء"

منذ يوم

تصاعد أدخنة كثيفة من عربة قطار بمحطة سكة حديد ملوي

منذ 3 أيام

أسماء أعضاء مكتب الإرشاد ومجلس شورى الجماعة في "اقتحام الحدود"

منذ أقل من شهر

فيديو من كاميرات المراقبة يرصد لحظة وقوع حادث قطار "محطة مصر"

منذ أقل من شهر

النيابة تأمر بتفريغ كاميرات المراقبة في حريق قطار محطة مصر

منذ أقل من شهر

ننشر أسماء المحكوم عليهم في "ضرب كمين المنوات"

الآن

أسعار الذهب اليوم الأربعاء 13/ 3/ 2019

البنتاجون يطلب مليارى دولار لتطوير أسلحة أسرع من الصوت

القنوات الناقلة لمباراة ليفربول وبايرن ميونخ فى دورى أبطال أوروبا

امرأة تقطع يدها بمنشار للحصول على 400 ألف يورو

ads
الأكثر قراءة

القبض على سيدتين لظهورهما فى فيديوهات عنتيل المحلة الجديد

مدرب الأهلي يهدد ثلاثي الفريق بالاستبعاد النهائى

أسعار الذهب اليوم الأربعاء 13/ 3/ 2019

أسعار ليالى الراقصات فى مصر.. صافيناز تتصدر القائمة بـ30 ألف جنيه

ألبومات الصور

بالصور.. أهالى غمرة يكشفون حقيقة أشباح قصر السكاكينى

قلعة قايتباى تستقبل 200 من أسر شهداء شمال سيناء (صور)

بالصور.. "أوقاف الإسكندرية" تنظم 110 أمسيات دينية

محافظ السويس يوزع شقق سكنية على الحالات الخاصة (صور)

رياضة

صحف فرنسا تصف رونالدو بـ "الظاهرة".. وتلقى الضوء على لقاء برشلونة وليون

موعد مباراة ليفربول وبايرن ميونخ فى دورى أبطال أوروبا

بث مباشر ماتش ليفربول وبايرن ميونيخ فى دوري الأبطال

نجم الساعة

آمنة نصير: رفض «كبار العلماء» تمثيل المرأة في عضويتها طعن في نتاج الأزهر (حوار)

الأكثر قراءة

القبض على سيدتين لظهورهما فى فيديوهات عنتيل المحلة الجديد

مدرب الأهلي يهدد ثلاثي الفريق بالاستبعاد النهائى

أسعار الذهب اليوم الأربعاء 13/ 3/ 2019

أسعار ليالى الراقصات فى مصر.. صافيناز تتصدر القائمة بـ30 ألف جنيه

ads
كشكول

«الرصد البصري للأقمار الصناعية» ورشة بالمعهد القومى للبحوث الفلكية

7 خطوات لحماية طفلك من التطرف .. تعرف عليها

اليوم.. جامعة القاهرة تحتفل بمئوية ثورة 1919

"المتقدمة لتكنوجيا المعلومات" الأفضل بين مدارس التعليم الفني بالإسماعيلية

انطلاق فعاليات اليوم الثاني من مؤتمر" التوجيه المهني بنظم التعليم"

الأمصار

بعد عودته للنادي الملكي.. زيدان يحسم الجدل حول مصير رونالدو

مجلس العموم البريطاني يرفض اتفاق بريكست المعدل

بعد إعلانه الجولان إسرائيلية.. سوريا تدين تصريحات جراهام

السفارة الأمريكية تثمن جهود مصر في الحفاظ على موادرها المائية

سهم بوينج يهوي لأدنى مستوى منذ هجمات سبتمبر

مرايا الابداع

حبائل قمح

هذا ما سأقوله للنحات

ads
منوعات

امرأة تقطع يدها بمنشار للحصول على 400 ألف يورو

امرأة هندية تلقى مصرعها بعد اعتمادها على "الولادة الذاتية"

اكشتاف نوع جديد من الحيتان القاتلة

مقالات الرأي
د. محمد أحمد داود

​ سقوط عامل محارة من على سقالة في البحيرة

المزيد
الصحة

مواقع لإجراء اختبار انبعاثات السيارات فى إندونيسيا

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎