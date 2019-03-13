مدير المرور يتفقد الطرق الرابطة بين المحافظات

تفقد اللواء عصام شادي مدير الإدارة العامة للمرور، حركة السير بالطرق السريعة والصحراوية والرابطة بين المحافظات، للاطمئنان على حالة السير.



وتابع حركة السير على الطرق البعيدة من خلال كاميرات المراقبة، وأمر برفع الاستعدادات، خاصة على الطرق السريعة، تحسبا لوجود شبورة بالجو، ونبه على الدفع بسيارات الإغاثة والدفع الرباعي لرفع أي معوقات من الطريق.



وشدد على تكثيف التمركزات الأمنية وعمل الكمائن الثابتة والمتحركة، وكذلك حملات الرادار كما شدد على عمل حملات الكشف عن متعاطي المواد المخدرة أثناء القيادة، ورفع السيارات المتروكة في الشوارع خشية استخدامها في أعمال عدائية تحقيقا للانضباط الأمني.