كثافات مرورية بمحاور وميادين القاهرة والجيزة

شهدت شوارع وميادين القاهرة والجيزة، كثافات مرورية متحركة وذلك بسبب الذروة الصباحية وزيادة الأحمال وانتشر رجال المرور لسحب الكثافات وتنظيم السير.



فشهد الطريق الدائري زحاما من الطريق الزراعي للمحور، كما وقع حادث أعلى كوبري الوراق المتجه إلى المحور، تسبب في حدوث كثافات، أيضا اتجاه ميدان لبنان من أكتوبر شهد تكدسات عالية بمحور 26 يوليو من أول المحور وحتى طلعة الدائري الأولى.



وشهد كوبري أكتوبر زحاما في الاتجاهين وخاصة بمنطقة المعلق ورمسيس، كما شهد الطريق الدائري زحاما للمتجه من مؤسسة الزكاة إلى نفق السلام، وشهد محور صفط زحاما متحركا اتجاه الجامعة، طريق صلاح سالم شهد زحاما متحركا عند نفق العروبة.



وكانت معدلات السير جيدة بمحور جوزيف تيتو ومحور المشير وشارع التسعين بالتجمع، وتباطأت حركة السير بأغلب محاور وشوارع مدينة نصر، وشهد شارعا فيصل والهرم معدلات سير متوسطة اتجاه الجيزة، وتباطأت الحركة المرورية بشارع السودان، وكثف رجال المرور من خدماتهم لتنظيم حركة السير وسحب الكثافات.