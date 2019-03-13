البيت الأبيض: إطلاق " ناتو عربي" بين واشنطن ودول الشرق الأوسط قريبا

صرح وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، بأن بلاده تتطلع لعقد تحالف أمني في منطقة الشرق الأوسط، خلال الأشهر المقبلة.



يأتي هذا فيما أعلنت مصادر في البيت الأبيض، تفيد بأن الحكومة الأمريكية تسعى للتعاون الأمني مع دول منطقة الشرق الأوسط، فيما يتعلق بالتدريبات العسكرية وأنظمة الدفاع الصاروخية، وأضافت المصادر بأن التحالف قد يكون، إطلاق نسخة عربية من حلف شمال الأطلسي أو "ناتو عربي" للحلفاء العرب.



يذكر أن التحالف المزمع عقده بين الولايات المتحدة الأمريكية، ودول الشرق الأوسط، سوف يكون في إطارالتصدي للمد الإيراني.