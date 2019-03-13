الأوقاف تعقد مؤتمرًا لأئمة مساجد أفريقيا قريبًا

قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إن الوزارة تستعد لإقامة مؤتمر كبير لأئمة مساجد أفريقيا ودورهم في حفظ السلام وتحقيق التنمية بالقارة خلال العام الحالي ٢٠١٩ م في ظل رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي.



وأوضح أن المؤتمر يهدف للإسهام في نشر أسس التعايش السلمي، ونبذ كل ألوان التطرّف والعنف، ودعم جهود التنمية في القارة، في إطار مبادرة وزارة الأوقاف المصرية بأن يكون عام ٢٠١٩ م عام التسامح الديني في أفريقيا.



وأضاف أن تلك المبادرة التي لاقت ترحيبا واسعا من علماء الدين في مختلف دول القارة، وسنعلن لاحقا عن موعد إقامة المؤتمر وضوابط المشاركة فيه، وسيتم انعقاده بأكاديمية الأوقاف الدولية لتدريب الأئمة والواعظات وإعداد المدربين.