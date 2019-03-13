حظك اليوم.. برج الدلو الأربعاء 13 مارس 2019

قدمت خبيرة الأبراج، جاكلين عقيقي، حظك اليوم الأربعاء الموافق 13 مارس 2019، وفيما يخص برج الدلو قالت:



مهنيًا: تكون المعنويات مرتفعة والقدرة على الانفتاح، فتعيش أجواء سهلة، لكن احذر المحتالين والكلام المعسول.



عاطفيًا: الاختيار بين المتعة والعمل ليس سهلًا على الدوام، وغير آمن كذلك، واللعب بالنار خارج إطار علاقتك بالشريك قد يؤدي إلى مشاكل كبيرة لن تكون عابرة.



صحيًا: حتى لو كنت تشعر بالحيوية انتبه إلى أنك قد تصاب باضطرابات صحية تضعف قواك، وحاول أن تجد أوقاتًا للراحة.

