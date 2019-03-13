القاهرة : الأربعاء 13 مارس 2019
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
01:56 ص

شهود عيان عن سقوط سيارة شرطة من أعلى كوبرى: "كانت طايرة فى السماء"
01:40 م

استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال بزعم تنفيذه عملية طعن بالضفة الغربية
11:26 ص

تصاعد أدخنة كثيفة من عربة قطار بمحطة سكة حديد ملوي
03:10 ص

الرئاسي الليبي ينفى تعرض موكب "السراج" لإطلاق نار
05:05 ص

أمريكا تضع مئات المهاجرين فى حجر صحى بسبب انتشار الأمراض
02:15 ص

مقتل 19 موظفًا تابعين للأمم المتحدة فى تحطم الطائرة الإثيوبية
08:59 م

حكايات 4 آلاف ضريح وهمى فى أرض مصر
03:41 م

"طلعت": بدء الأعمال الإنشائية لمدينة المعرفة الرقمية خلال شهرين
02:43 م

السيسي: شهداء الوطن قدموا أرواحهم من أجل أن يعيش المواطنون في سلام
01:51 م

أسماء أعضاء مكتب الإرشاد ومجلس شورى الجماعة في "اقتحام الحدود"
01:12 م

نائب وزير المالية: مصر نجحت في 6 مؤشرات وضعها صندوق النقد الدولي
04:41 م

بث مباشر مشاهدة مباراة الاهلي وفيتا كلوب بث مباشر اليوم - يلا شوت مباراة الاهلى اليوم Al Ahly Live Today yalla shoot
الأبراج اليوم
الأربعاء 13/مارس/2019 - 08:33 ص

حظك اليوم.. جميع الأبراج الفلكية الأربعاء 13 مارس 2019

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
dostor.org/2550806

قدمت خبيرة الأبراج، جاكلين عقيقي، حظك اليوم الأربعاء الموافق 13 مارس 2019، لجميع الأبراج الفلكية على النحو التالي:

الحمل
مهنيًا: تبتسم لك الظروف، وتخطط لطرح مشروع جديد، وقد تحصل على فرصة ثمينة لإحراز تقدم وانتصار.
عاطفيًا: أنصحك بتعزيز العلاقات العاطفية، والابتعاد عن الانفعالات والاستفزازات، واتخاذ التدابير الوقائية في سبيل حماية استقرارك العاطفي.
صحيًا: أسباب متعددة تجدها وراء الوهن الذي تشعر به، لكنها سريعة المعالجة وتزول دون أن تترك أي أثر على صحتك.


الثور
مهنيًا: تفتح أمامك أبواب المصالحة والسفر، استغل حسن الأجواء والحظوظ، وحاول إنهاء الواجبات العالقة.
عاطفيًا: راجع قراراتك بشأن علاقتك بالشريك، وتمهل في الإفصاح عما في داخلك واتبع قلبك دائمًا فهو دليلك فى كل الأحيان.
صحيًا: يجب عليك التعامل مع أشخاص إيجابيين، ويكونون دائمًا بالقرب منك حتى تستمد منهم طاقتك الإيجابية، وتتخلص من الطاقة السلبية التي تؤثر في صحتك النفسية.


الجوزاء
مهنيًا: تسجل نقاطًا لصالحك، وتحرز الأرباح، وقد تحقق نجاحًا غير منتظر في مجال مادي، حيث تعبّر عن نفسك بسهولة كبيرة وبلاغة قلّ نظيرها.
عاطفيًا: تشرق بجاذبية وحرارة مميزتين، تبدو أكثر حماسة وتجاوبًا مع العروض العاطفية، وتدخل فترة من اللقاءات الممتعة وأجواء الحب والحنان والتقارب.
صحيًا: عليك الاهتمام بجسمك كي تكون بأفضل حالاتك الصحية في الأيام المقبلة، وتمتع بالأجواء الجيدة، ووفر طاقة إيجابية قدر مستطاعك.


السرطان
منهيًا: يكون هذا اليوم بمثابة امتحان لقدراتك ولاستعدادك للتقدم بخطى ثابتة، لذلك أنصحك بالتوفيق جيدًا بين واجباتك المهنية والشخصية.
عاطفيًا: إذا كنت عازبًا تلتقي أخيرًا نصفك الآخر، وقد يتم ذلك حين تكون برفقة أصدقاء لك متزوجين.
صحيًا: وتيرة أعمالك ونشاطاتك لا تهدأ أبدًا، لذا قد تسبب لك إرهاقًا لكنك تشعر بالسعادة.


الأسد
مهنيًا: تعالج مسائل مالية، وربما يكون لديك بعض الفواتير المستحقة، وتتاح لك فرص جيدة لأعمال تحلم بها، وربما تعرف مفاجأة سارّة على الصعيد الشخصي.
عاطفيًا: علاقة قديمة تظهر وتزعزع الاستقرار السائد بينك وبين الشريك الحالي، لكن سرعان ما تعود الأمور إلى مجاريه الطبيعية.
صحيًا: تتوق إلى الرحلات والأسفار، وهذا يساعدك في المحافظة على صحة جيدة، نظم وقتك لتجد وقتًا للراحة.


العذراء
مهنيًا: تعرف تحديات وتتذمّر من كثرة المسؤوليات، نظّم وقتك وابدأ بالأولويات، احذر مشاكل تطرأ وقد يحاول بعضهم عرقلة مشاريعك أو وضع العصي في الدواليب.
عاطفيًا: على الرغم من الأجواء السلبية تتميز بصفاء ذهني هائل، وقد تسجل منعطفًا مهمًا في حياتك العاطفية.
صحيًا: لا ترهق أعصابك أو تنفعل عند سماعك أخبار غير مطمئنة تتعلق بأحد المقربين منك، حاول أن تهدأ، واخلد إلى نفسك.


الميزان
مهنيًا: لا تبق ساكنًا هذا اليوم فرصتك لتحقيق أمنية، أو للوصول إلى مركز معيّن، لا تسمح لأي ظرف بتأخيرك.
عاطفيًا: يحمل إليك هذا اليوم نسائم دافئة فتعيد الطمأنينة إلى القلوب وتقرّب المسافة بينها، وتتحمّس للإفصاح عن مشاعرك بصراحة وإيجابية.
صحيًا: بعد تمضية يوم طويل من العمل، حاول أن تخلد إلى النوم باكرًا، ولا تحاول إرهاق نفسك أكثر من المطلوب منك.


العقرب
مهنيًا: يوم مميز باللقاءات ويساهم في تسريع وتيرة العمل والحياة، لكن يتوجب عليك الإهتمام بالوضع العائلي فقد تصل التأثيرات في الأيام المقبلة.
عاطفيًا: علاقتك العاطفية تكون مميزة، ويكون السفر مشروعك المفضل مع الشريك لتمضية أجمل الأوقات والاستفادة من أوقات الفراغ لتكونا معًا أطول مدة ممكنة.
صحيًا: انتبه إلى صحتك، ولا تجعل كل شيء يتراكم عليك بصورة مفاجئة، في هذه الحالة تقع تحت ضغط كبير لن تتحمله.


القوس
مهنيًا: اضبط لسانك الذي يتفوّه بملاحظات وانتقادات صحيحة ولكنها جارحة، نظم جدول أعمالك بدقة تفاديًا لإهمال بعض الواجبات.
عاطفيًا: عليك اليوم قبل الغد مصارحة الشريك بما تفكر فيه، الصراحة تعبّد الطريق أمامك نحو خطوات مستقبلية ثابتة.
صحيًا: إذا أردت تجنب الإصابة بأي من أمراض العصر، ولا سيما الكوليسترول أو السمنة الزائدة، عليك بممارسة الرياضة يوميًا.


الجدي
مهنيًا: العلاقات المتأرجحة والمصطنعة تتعرض ‏لتأثيرات ضاغطة، وتكون النتيجة سلبية ومؤلمة، ويكون هذا اليوم مربكًا لا يجوز خلاله ارتكاب الأخطاء.
عاطفيًا: كن صريحًا مع الشريك لأنّ القدر دولاب، فقد تنقلب الأمور عليك وتجد نفسك عاجزًا عن تحمّل ردات فعله، وتكون النتيجة العاقبة الوخيمة.
صحيًا: تتغلب هذا اليوم على جميع المشاكل الصحية، وتزداد نشاطًا فتشعر بطاقة كبيرة، والحاجة إلى الخروج من البيت والتنزه وملاقاة الأصدقاء، هذا ليس بقليل.


الدلو
مهنيًا: تكون المعنويات مرتفعة والقدرة على الانفتاح، فتعيش أجواء سهلة، لكن احذر المحتالين والكلام المعسول.
عاطفيًا: الاختيار بين المتعة والعمل ليس سهلًا على الدوام، وغير آمن كذلك، واللعب بالنار خارج إطار علاقتك بالشريك قد يؤدي إلى مشاكل كبيرة لن تكون عابرة.
صحيًا: حتى لو كنت تشعر بالحيوية انتبه إلى أنك قد تصاب باضطرابات صحية تضعف قواك، وحاول أن تجد أوقاتًا للراحة.


الحوت
مهنيًا: تتراجع الحظوظ ما يجعلك مترددًا ومرتبكًا أمام بعض الأشخاص الذين يحملون إليك عرضًا أو اقتراحا.
عاطفيًا: الحظ يبتسم لك، وكأن هذا اليوم كفيل بإدخال المزيد من الحيوية إلى حياتك العاطفية الرتيبة.
صحيًا: إذا لم يرتح قلبك فأنت لن تعرف الراحة على الإطلاق، خفف من المسؤوليات، وفكر في نفسك وفي الأشخاص المسؤول عنهم.

اقرأ أيضًا
منذ سنة

من برجها.. دليلك الشامل للتعامل مع حماتك

منذ سنة

كيف تتعامل مع المواقف المحرجة؟.. اعرف من برجك

منذ سنة و نصف

«صابر ع اللي بيجرالي».. أبراج بتستحمل كتير

الآن

اليوم.. الحكم على المتهم بـ"غرفة عمليات رابعة"

موعد مباراة برشلونة وليون اليوم فى دورى أبطال أوروبا

أجر الممثل الصينى شو شينج يفوق نصف ميزانية فيلمه الجديد

تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة ليفربول وبايرن ميونخ

ads
الأكثر قراءة

القبض على سيدتين لظهورهما فى فيديوهات عنتيل المحلة الجديد

أسعار الذهب اليوم الأربعاء 13/ 3/ 2019

مدرب الأهلي يهدد ثلاثي الفريق بالاستبعاد النهائى

قاتلة أطفالها بالمرج تروي تفاصيل صادمة عن حبسها وتعذيبها (فيديو)

ألبومات الصور

بالصور.. أهالى غمرة يكشفون حقيقة أشباح قصر السكاكينى

قلعة قايتباى تستقبل 200 من أسر شهداء شمال سيناء (صور)

بالصور.. "أوقاف الإسكندرية" تنظم 110 أمسيات دينية

محافظ السويس يوزع شقق سكنية على الحالات الخاصة (صور)

رياضة

موعد مباراة ليفربول وبايرن ميونخ فى دورى أبطال أوروبا

بث مباشر ماتش ليفربول وبايرن ميونيخ فى دوري الأبطال

liverpool اليوم.. نقل مباشر لمباراة ليفربول وبايرن ميونيخ في دوري الأبطال

نجم الساعة

آمنة نصير: رفض «كبار العلماء» تمثيل المرأة في عضويتها طعن في نتاج الأزهر (حوار)

الأكثر قراءة

القبض على سيدتين لظهورهما فى فيديوهات عنتيل المحلة الجديد

أسعار الذهب اليوم الأربعاء 13/ 3/ 2019

مدرب الأهلي يهدد ثلاثي الفريق بالاستبعاد النهائى

قاتلة أطفالها بالمرج تروي تفاصيل صادمة عن حبسها وتعذيبها (فيديو)

ads
كشكول

مهرجان البيئة السادس عشر لكلية البنات جامعة عين شمس

شاهد.. تدريب طلاب الصف الأول الثانوي علي أول امتحان إلكتروني

التعليم تخفض النسبة المخصصة لغير المصريين بمدراس النيل لـ1%

بالصور.. جامعة المنوفية تحتفل بخريجي الدفعة 31 طب

أستاذ طب: اختبارات التقييم "مهمة".. وضمن خطوات الإصلاح الطبي في مصر

الأمصار

بعد عودته للنادي الملكي.. زيدان يحسم الجدل حول مصير رونالدو

مجلس العموم البريطاني يرفض اتفاق بريكست المعدل

بعد إعلانه الجولان إسرائيلية.. سوريا تدين تصريحات جراهام

السفارة الأمريكية تثمن جهود مصر في الحفاظ على موادرها المائية

سهم بوينج يهوي لأدنى مستوى منذ هجمات سبتمبر

مرايا الابداع

حبائل قمح

هذا ما سأقوله للنحات

ads
منوعات

امرأة تقطع يدها بمنشار للحصول على 400 ألف يورو

امرأة هندية تلقى مصرعها بعد اعتمادها على "الولادة الذاتية"

اكشتاف نوع جديد من الحيتان القاتلة

الصحة

مواقع لإجراء اختبار انبعاثات السيارات فى إندونيسيا

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎