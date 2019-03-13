حظك اليوم.. جميع الأبراج الفلكية الأربعاء 13 مارس 2019

قدمت خبيرة الأبراج، جاكلين عقيقي، حظك اليوم الأربعاء الموافق 13 مارس 2019، لجميع الأبراج الفلكية على النحو التالي:



الحمل

مهنيًا: تبتسم لك الظروف، وتخطط لطرح مشروع جديد، وقد تحصل على فرصة ثمينة لإحراز تقدم وانتصار.

عاطفيًا: أنصحك بتعزيز العلاقات العاطفية، والابتعاد عن الانفعالات والاستفزازات، واتخاذ التدابير الوقائية في سبيل حماية استقرارك العاطفي.

صحيًا: أسباب متعددة تجدها وراء الوهن الذي تشعر به، لكنها سريعة المعالجة وتزول دون أن تترك أي أثر على صحتك.





الثور

مهنيًا: تفتح أمامك أبواب المصالحة والسفر، استغل حسن الأجواء والحظوظ، وحاول إنهاء الواجبات العالقة.

عاطفيًا: راجع قراراتك بشأن علاقتك بالشريك، وتمهل في الإفصاح عما في داخلك واتبع قلبك دائمًا فهو دليلك فى كل الأحيان.

صحيًا: يجب عليك التعامل مع أشخاص إيجابيين، ويكونون دائمًا بالقرب منك حتى تستمد منهم طاقتك الإيجابية، وتتخلص من الطاقة السلبية التي تؤثر في صحتك النفسية.





الجوزاء

مهنيًا: تسجل نقاطًا لصالحك، وتحرز الأرباح، وقد تحقق نجاحًا غير منتظر في مجال مادي، حيث تعبّر عن نفسك بسهولة كبيرة وبلاغة قلّ نظيرها.

عاطفيًا: تشرق بجاذبية وحرارة مميزتين، تبدو أكثر حماسة وتجاوبًا مع العروض العاطفية، وتدخل فترة من اللقاءات الممتعة وأجواء الحب والحنان والتقارب.

صحيًا: عليك الاهتمام بجسمك كي تكون بأفضل حالاتك الصحية في الأيام المقبلة، وتمتع بالأجواء الجيدة، ووفر طاقة إيجابية قدر مستطاعك.





السرطان

منهيًا: يكون هذا اليوم بمثابة امتحان لقدراتك ولاستعدادك للتقدم بخطى ثابتة، لذلك أنصحك بالتوفيق جيدًا بين واجباتك المهنية والشخصية.

عاطفيًا: إذا كنت عازبًا تلتقي أخيرًا نصفك الآخر، وقد يتم ذلك حين تكون برفقة أصدقاء لك متزوجين.

صحيًا: وتيرة أعمالك ونشاطاتك لا تهدأ أبدًا، لذا قد تسبب لك إرهاقًا لكنك تشعر بالسعادة.





الأسد

مهنيًا: تعالج مسائل مالية، وربما يكون لديك بعض الفواتير المستحقة، وتتاح لك فرص جيدة لأعمال تحلم بها، وربما تعرف مفاجأة سارّة على الصعيد الشخصي.

عاطفيًا: علاقة قديمة تظهر وتزعزع الاستقرار السائد بينك وبين الشريك الحالي، لكن سرعان ما تعود الأمور إلى مجاريه الطبيعية.

صحيًا: تتوق إلى الرحلات والأسفار، وهذا يساعدك في المحافظة على صحة جيدة، نظم وقتك لتجد وقتًا للراحة.





العذراء

مهنيًا: تعرف تحديات وتتذمّر من كثرة المسؤوليات، نظّم وقتك وابدأ بالأولويات، احذر مشاكل تطرأ وقد يحاول بعضهم عرقلة مشاريعك أو وضع العصي في الدواليب.

عاطفيًا: على الرغم من الأجواء السلبية تتميز بصفاء ذهني هائل، وقد تسجل منعطفًا مهمًا في حياتك العاطفية.

صحيًا: لا ترهق أعصابك أو تنفعل عند سماعك أخبار غير مطمئنة تتعلق بأحد المقربين منك، حاول أن تهدأ، واخلد إلى نفسك.





الميزان

مهنيًا: لا تبق ساكنًا هذا اليوم فرصتك لتحقيق أمنية، أو للوصول إلى مركز معيّن، لا تسمح لأي ظرف بتأخيرك.

عاطفيًا: يحمل إليك هذا اليوم نسائم دافئة فتعيد الطمأنينة إلى القلوب وتقرّب المسافة بينها، وتتحمّس للإفصاح عن مشاعرك بصراحة وإيجابية.

صحيًا: بعد تمضية يوم طويل من العمل، حاول أن تخلد إلى النوم باكرًا، ولا تحاول إرهاق نفسك أكثر من المطلوب منك.





العقرب

مهنيًا: يوم مميز باللقاءات ويساهم في تسريع وتيرة العمل والحياة، لكن يتوجب عليك الإهتمام بالوضع العائلي فقد تصل التأثيرات في الأيام المقبلة.

عاطفيًا: علاقتك العاطفية تكون مميزة، ويكون السفر مشروعك المفضل مع الشريك لتمضية أجمل الأوقات والاستفادة من أوقات الفراغ لتكونا معًا أطول مدة ممكنة.

صحيًا: انتبه إلى صحتك، ولا تجعل كل شيء يتراكم عليك بصورة مفاجئة، في هذه الحالة تقع تحت ضغط كبير لن تتحمله.





القوس

مهنيًا: اضبط لسانك الذي يتفوّه بملاحظات وانتقادات صحيحة ولكنها جارحة، نظم جدول أعمالك بدقة تفاديًا لإهمال بعض الواجبات.

عاطفيًا: عليك اليوم قبل الغد مصارحة الشريك بما تفكر فيه، الصراحة تعبّد الطريق أمامك نحو خطوات مستقبلية ثابتة.

صحيًا: إذا أردت تجنب الإصابة بأي من أمراض العصر، ولا سيما الكوليسترول أو السمنة الزائدة، عليك بممارسة الرياضة يوميًا.





الجدي

مهنيًا: العلاقات المتأرجحة والمصطنعة تتعرض ‏لتأثيرات ضاغطة، وتكون النتيجة سلبية ومؤلمة، ويكون هذا اليوم مربكًا لا يجوز خلاله ارتكاب الأخطاء.

عاطفيًا: كن صريحًا مع الشريك لأنّ القدر دولاب، فقد تنقلب الأمور عليك وتجد نفسك عاجزًا عن تحمّل ردات فعله، وتكون النتيجة العاقبة الوخيمة.

صحيًا: تتغلب هذا اليوم على جميع المشاكل الصحية، وتزداد نشاطًا فتشعر بطاقة كبيرة، والحاجة إلى الخروج من البيت والتنزه وملاقاة الأصدقاء، هذا ليس بقليل.





الدلو

مهنيًا: تكون المعنويات مرتفعة والقدرة على الانفتاح، فتعيش أجواء سهلة، لكن احذر المحتالين والكلام المعسول.

عاطفيًا: الاختيار بين المتعة والعمل ليس سهلًا على الدوام، وغير آمن كذلك، واللعب بالنار خارج إطار علاقتك بالشريك قد يؤدي إلى مشاكل كبيرة لن تكون عابرة.

صحيًا: حتى لو كنت تشعر بالحيوية انتبه إلى أنك قد تصاب باضطرابات صحية تضعف قواك، وحاول أن تجد أوقاتًا للراحة.





الحوت

مهنيًا: تتراجع الحظوظ ما يجعلك مترددًا ومرتبكًا أمام بعض الأشخاص الذين يحملون إليك عرضًا أو اقتراحا.

عاطفيًا: الحظ يبتسم لك، وكأن هذا اليوم كفيل بإدخال المزيد من الحيوية إلى حياتك العاطفية الرتيبة.

صحيًا: إذا لم يرتح قلبك فأنت لن تعرف الراحة على الإطلاق، خفف من المسؤوليات، وفكر في نفسك وفي الأشخاص المسؤول عنهم.