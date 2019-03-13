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الثقافة
الأربعاء 13/مارس/2019 - 08:18 ص

غدًا.. "فرسان الشرق" تروي قصة نشأة الحضارة المصرية

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
أ ش أ
dostor.org/2550798

تقدم فرقة "فرسان الشرق للتراث" أحدث عروضها بعنوان "الجبتانا: أسفار التكوين المصرية"، تصميم وإخراج مناضل عنتر، في الثامنة مساء غد الخميس على مسرح "الجمهورية".

يروي العرض قصة ميلاد الحياة على أرض مصر ونشأة المجتمع في وادي النيل وظهور أول حضارات التاريخ من خلال المتن المقدس "الجبتانا" الذي توارثه "مانيتون السمنودي" عن أسلافه الكهنة ويعد أقدم النصوص الفرعونية المتداولة.

الجدير بالذكر أن فرقة "فرسان الشرق" أسستها وزارة الثقافة عام 2009 بهدف استلهام التراث المصري والعربي وإعادة صياغته فنيا من خلال تصميمات وتابلوهات حركية مبتكرة تحمل صبغة درامية شعبية وتاريخية، ثم انضمت إلى منظومة فرق دار الأوبرا المصرية وظهر أول أعمالها عام 2010 باسم "الشارع الأعظم"؛ وبعدها توالت عروضها التي حققت نجاحا كبيرا.

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