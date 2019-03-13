قائمة نيويورك تايمز لأعلى مبيعات الكتب في أسبوع

احتلت رواية "عندما يغني لوبستر المستنقعات الأحمر" لداليا اوينز المركز الأول في قائمة نيويورك تايمز لأعلى مبيعات الكتب في الأسبوع الأخير لتستمر هذه الرواية على مدى 25 أسبوعا في القائمة، وحلت رواية "واشم اوشفيتز" لهيثر موريس في المركز الثاني.



وعلى مستوى الأعمال الأدبية أيضا، جاءت في المركز الثالث رواية "الصائدة" لكاتي كوين فيما كان المركز الرابع لرواية "الحدود" لدون وينسلو، وفي المركز الخامس والأخير حلت رواية "الطاهي" لجيمس باتيرسون وماكس دي لالو.



اما على مستوى الأعمال غير الأدبية، فقد عاد كتاب "صيرورة" لميشيل أوباما للمركز الأول واحتل كتاب "متعلمة" لتارا وستوفر المركز الثاني.



وجاء كتاب "الخطر" بقلم اندرو مكابي في المركز الثالث فيما حل كتاب "دم فاسد" لجون كاريرو في المركز الرابع.



أما كتاب "لا تقل شيئا" لباتريك رادين كيفي فجاء في المركز الخامس والأخير في قائمة نيويورك تايمز لأعلى مبيعات الكتب في الأسبوع الأخير.

