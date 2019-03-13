الصين تدعو الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي إلى التكاتف

دعا المستشار والمنسق السياسي لبعثة الصين الدائمة لدى الأمم المتحدة "ياو شاو جيون" الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي إلى التكاتف من أجل الحفاظ على تعددية الأطراف.



وقال جيون -في كلمة أمام اجتماع لمجلس الأمن نقلتها وسائل إعلم صينية اليوم الأربعاء- "ينبغي للأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي أن يتكاتفا معا للحفاظ على تعددية الأطراف..في عالم اليوم، الأحادية والحمائية آخذان في الازدياد، والنظام الدولي ونظام الحوكمة العالمي يتعرضان للهجوم".



وأضاف "هناك حاجة الآن إلى التعددية أكثر من أي وقت مضى. يجب على جميع الأطراف العمل معا للحفاظ على النظام الدولي وآلية الأمن الجماعي التي في جوهرها الأمم المتحدة، وتعزيز دور ومكانة الأمم المتحدة في الشؤون الدولية".



كما دعا جيون الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي إلى التمسك بمقاصد ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة، من خلال احترام المساواة في السيادة بين جميع البلدان ومسار التنمية الذي تختاره البلدان المعنية بشكل مستقل، وحل النزاعات من خلال القنوات الدبلوماسية.



وأشار إلى أن الصين تقدر علاقاتها مع الاتحاد الأوروبي، وتدعم عملية تكامل الاتحاد الأوروبي، وترحب بأوروبا موحدة ومستقرة ومزدهرة، منوها إلى استعداد الصين لمواصلة العمل مع الاتحاد الأوروبي عبر منصات التعاون مثل مبادرة "الحزام والطريق" لإحراز تقدم جديد في الشراكة بين الجانبين، وتقديم مساهمات جديدة للحفاظ على السلام والاستقرار والازدهار في العالم.

