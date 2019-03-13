المعارضة الكندية تطالب البرلمان بمناقشة النزاع التجاري مع الصين

طالبت أحزاب المعارضة في كندا باستدعاء لجنة التجارة الدولية البرلمانية على ضوء النزاع التجاري الجاري حاليا مع الصين.



جاء ذلك في رسالة موجهة إلى كاتب اللجنة، كريستين لافرانس، أمس الثلاثاء، وقالت الأحزاب المعارضة " المزارعون الكنديون ينتجون الكانولا بأعلى جودة في العالم، وتشعر أحزاب المعارضة بقلق عميق إزاء التأثيرات التي ستنجم عن هذه الإجراءات التي لا أساس لها من جانب الحكومة الصينية على قطاع الزراعة والكانولا في كندا".



وأضافت "المشكلة المطروحة هنا ليست منتج الكانولا الكندي. نخشى أنه إذا لم يتم حل هذه المشكلة على وجه السرعة، فسوف يعاني المزارعون بشكل كبير بسبب سوء معاملة رئيس الوزراء للعلاقة بين كندا والصين."



وقع الرسالة النواب دين أليسون، راندي هوباك، وكولين كاري،عن حزب المحافظين، ومسؤولة التجارة بالحزب الديموقراطي الجديد تريسي رامسي.



وطلب النواب من اللجنة الاستماع إلى وزيرة الزراعة ماري كلود بيبو ووزير تنويع التجارة الدولية جيم كار ووزيرة الخارجية كريستيا فريلاند بشأن النزاع في موعد لا يتجاوز بعد غد الجمعة.



وبموجب القواعد البرلمانية، يجب أن تجتمع اللجنة لمناقشة الطلب في غضون خمسة أيام، وأقرب وقت تعقده اللجنة هو يوم غد الخميس.