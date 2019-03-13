الأرصاد: طقس اليوم غير مستقر.. والقاهرة 20 درجة

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الأربعاء، طقس غير مستقر، حيث تنشط الرياح الجنوبية الغربية المثيرة للرمال والأتربة على أغلب الأنحاء تصل لحد العاصفة أحيانًا؛ ما يؤدي إلى تدهور الرؤية الأفقية على الطرق واضطراب الملاحة البحرية على البحر المتوسط.



ويصاحب ذلك انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة على شمال البلاد حتى شمال الصعيد ليسود طقس معتدل شمالًا مائل للدفء وإن ظل حارًا بالنسبة لهذا الوقت من السنة على جنوب الصعيد نهارًا شديد البرودة ليلًا، وتتكاثر السحب المنخفضة والمتوسط يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية ومناطق من الوجه البحري قد تمتد إلى القاهرة.



وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون مضطربة جدا وارتفاع الموج فيه من أربعة أمتار إلى خمسة أمتار والرياح السطحية غربية إلى جنوبية غربية، أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر فتكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية جنوبية شرقية.



وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:



الصغرى العظمى

القاهرة 15 20

شبين الكوم 14 20

طنطا 14 19

دمنهور 09 18

الإسكندرية 09 18

بلطيم 13 19

مطروح 10 18

السلوم 07 17

سيوة 06 19

بورسعيد 15 20

دمياط 14 20

الزقازيق 12 21

الإسماعيلية 12 23

السويس 13 23

العريش 07 25

رفح 08 24

رأس سدر 13 24

نخل 08 26

نويبع 18 27

طابا 14 26

كاترين 05 19

الطور 12 26

شرم الشيخ 18 27

الغردقة 17 28

مرسى علم 17 28

الفيوم 12 21

بنى سويف 11 21

المنيا 10 21

أسيوط 10 23

سوهاج 11 26

قنا 13 30

الأقصر 14 32

أسوان 16 32

أبوسمبل 13 30

الوادي الجديد 12 28

شلاتين 20 30

أبو رماد 18 29