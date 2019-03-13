8 مصرفيين برتغاليين يكسبون مليون يورو

أفادت أرقام نشرتها الهيئة المصرفية الأوروبية بأن ثمانية مصرفيين برتغاليين استحوذوا على أكثر من مليون يورو في غضون عام واحد.



وأظهرت الأرقام الصادرة عن الهيئة والخاصة بعام 2017، وفق صحيفة (بورتوجال نيوز) البرتغالية، أن عدد المصرفيين المليونيرات في البرتغال ظل كما هو لم يتغير مقارنة بالعام السابق له.



وعلى المستوى الأوروبي، فقد ارتفع عدد المصرفيين الذين يكسبون مليون يورو إلى ما يقل قليلا عن 4900 شخص مع كون بريطانيا هي أكبر متلق، وهو ما يمثل 73% من جميع المصرفيين المليونيرات.