اليوم.. الحكم على المتهم بـ"غرفة عمليات رابعة"

تصدر الدائرة 5 إرهاب، محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، الحكم علي المتهم عاطف محمد حسن أبو العيد، الصادر ضده حكم غيابي بالسجن المؤبد بقضية "غرفة عمليات رابعة".



يصدر الحكم برئاسة المستشار محمد ناجي شحاته، وبعضوية المستشارين محمد محمد النجدي، وأحمد محمد عبد الحكم، وسكرتارية أحمد صبحى عباس.



ووجهت النيابة العامة للمتهم، وآخرين، فى القضية تم الحكم عليهم عدة تهم منها "إعدادغرفة عمليات" لتوجيه تحركات تنظيم الإخوان، بهدف مواجهة الدولة، وإشاعة الفوضى في البلاد، عقب فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة"، والتخطيط لحرق الممتلكات العامة والكنائس.