موعد مباراة برشلونة وليون اليوم فى دورى أبطال أوروبا

يستعد فريق أولمبيك ليون الفرنسي، لملاقاة فريق برشلونة الإسباني، في مساء اليوم الأربعاء الموافق 13 مارس 2019 على ملعب الكامب نو في إقليم كتالونيا على أرض دولة إسبانيا، وذلك ضمن مباريات الإياب في إطار الدور ثمن النهائي في مسابقة دوري أبطال أوروبا 2018 2019.



وتنطلق مباراة برشلونة وليون تحديدًا في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة الحادية عشر مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضًا الساعة الثانية عشر صباحًا من يوم الخميس بتوقيت أبوظبي.