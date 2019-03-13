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الأربعاء 13/مارس/2019 - 07:03 ص

القنوات الناقلة لمباراة ليفربول وبايرن ميونخ فى دورى أبطال أوروبا

القنوات الناقلة لمباراة
وكالات
dostor.org/2550728

ينتظر عشاق الساحرة المستديرة حول العالم مباراة ليفربول وبايرن ميونخ مساء اليوم الأربعاء على ملعب آليانز بألمانيا، وذلك ضمن منافسات إياب دور الــ16 في بطولة دوري أبطال أوروبا.

ويرغب المدرب الألماني يورجن كلوب بخطف الفوز خارج دياره والخروج بنتيجة إيجابية بمساعدة المصري محمد صلاح وباقي لاعبي الفريق، بينما يسعي بايرن ميونخ بالتغلب علي الريدز مستغلًا وجوده علي أرضه وسط جمهوره.

القنوات الناقلة لمباراة ليفربول وبايرن ميونخ
تذاع مباراة ليفربول وبايرن ميونخ بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD 2 المشفرة، وذلك بتعليق عصام الشوالي وخليل البلوشي.

جدير بالذكر أن مباراة الذهاب انتهت علي ملعب آنفيلد بإنجلترا بالتعادل السلبي بين ليفربول وبايرن ميونخ.

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